Південна Корея пробує порушити "монополію" Abrams: для Румунії пропонують танки K2

Якщо американські танки купуються без жодного залучення румунської оборонки, то Hyundai Rotem планує локалізацію та подальше виробництво деяких запчастин на заводах Румунії.

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Південнокорейський гігант Hyundai Rotem хоче запропонувати Румунії свої танки К2 Pather попри наміри країни купувати американські M1 Abrams. Про це повідомляє Defense Romania.

У межах програми "Основний бойовий танк" Міноборони Румунії розпочало процедури придбання 54 американських танків Abrams у версії M1A2 та інженерні машини на їх базі. Відомо, що танки купують зі складів американської армії. Після цього у Головному управлінні озброєнь заявили про наміри придбати ще 300 машин.

Саме тому Hyundai Rotem дуже зацікавлена в тому, щоб спробувати потіснити США й запропонувати танки K2. Віцепрезидент виробника Еуі Сон Лі заявив, що вони хочуть продати танки К2 з можливістю залучення до контракту румунського військово-промислового комплексу. Американські танки зараз купуються без можливості залучити румунську промисловість.

"Ми наполегливо працювали, щоб переконати наших польських партнерів, що танки K2 для них найкращий варіант. На щастя, минулого року ми підписали контракт і вже поставили до Польщі 28 танків K2. Ми сподіваємося, що зможемо розширити наш бізнес, і ми також дуже хочемо постачати танки K2 до Румунії", – говорить Еуі Сон Лі.

Він додав, що Румунії можуть передати частину технологій, а на далі на румунських заводах планується виготовляти запчастини для танків. Південна Корея готова до різних форм співпраці, щоб схилити Бухарест до співпраці.

Нагадаємо, 20 червня в Південній Кореї показали можливості танків K2, які сотнями купує Польща.

2 березня у Південній Кореї показали танк K2 у версії для Близького Сходу.