Південна Корея показала версію танка K2 для Близького Сходу: в чому її особливості (фото)
Танк оснастили додатковою бронею, а також покращили низку систем для жаркого клімату регіону.
У ході виставки озброєння IDEX 2023 південнокорейський виробник Hyundai Rotem показав модифікацію основного бойового танка К2МЕ. Про це повідомляє Army Recognition.
Поліпшена версія танка розроблена спеціально для ринку Близького Сходу. У виданні проаналізували представлену модель і дійшли висновку, що танк отримав інше бронювання башти й корпусу. Крім цього, танк оснастили системами покращеного охолодження, фільтрацією та кондиціонером, щоб витримувати високі температури.
Конструкція башти не зазнала особливих змін — екіпаж складається з трьох осіб, замість заряджальника встановлений автомат заряджання в задній частині корпусу. Боєкомплект складає 40 снарядів. Hyundai Rotem має основне озброєння у вигляді гладкоствольної 120-мм гармати завдовжки 55 калібрів. Також встановлюється 7,62-мм кулемет і дистанційно керований кулемет калібром 12,7 мм. Маса танка складає 60 тонн.
Навколо башти додатково встановили композитний пакет динамічного захисту. Разом із комплексом активного захисту К2 повинен мати велике виживання від ПТРК і кумулятивних снарядів.
Усі інші особливості танка залишаються, як і в базової модифікації:
- потужність двигуна — 1500 к.с.;
- система керування боєм C4I;
- система ситуаційної обізнаності на 360 градусів;
- автоматична система пожежогасіння;
- і низка інших технологічних особливостей.
Нагадаємо, 6 грудня Польща отримала першу партію корейських танків К2. Всього замовлено 189 танків.
20 жовтня 2022 року польська армія замовила в Південній Кореї РСЗВ K239 Chunmoo, яка є аналогом HIMARS.