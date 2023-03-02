Південна Корея показала версію танка K2 для Близького Сходу: в чому її особливості (фото)

Танк оснастили додатковою бронею, а також покращили низку систем для жаркого клімату регіону.

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У ході виставки озброєння IDEX 2023 південнокорейський виробник Hyundai Rotem показав модифікацію основного бойового танка К2МЕ. Про це повідомляє Army Recognition.

Поліпшена версія танка розроблена спеціально для ринку Близького Сходу. У виданні проаналізували представлену модель і дійшли висновку, що танк отримав інше бронювання башти й корпусу. Крім цього, танк оснастили системами покращеного охолодження, фільтрацією та кондиціонером, щоб витримувати високі температури.

Конструкція башти не зазнала особливих змін — екіпаж складається з трьох осіб, замість заряджальника встановлений автомат заряджання в задній частині корпусу. Боєкомплект складає 40 снарядів. Hyundai Rotem має основне озброєння у вигляді гладкоствольної 120-мм гармати завдовжки 55 калібрів. Також встановлюється 7,62-мм кулемет і дистанційно керований кулемет калібром 12,7 мм. Маса танка складає 60 тонн.

[ + – ] Навколо башти додатково встановили композитний пакет динамічного захисту

Навколо башти додатково встановили композитний пакет динамічного захисту. Разом із комплексом активного захисту К2 повинен мати велике виживання від ПТРК і кумулятивних снарядів.

Усі інші особливості танка залишаються, як і в базової модифікації:

потужність двигуна — 1500 к.с.;

система керування боєм C4I;

система ситуаційної обізнаності на 360 градусів;

автоматична система пожежогасіння;

і низка інших технологічних особливостей.

Нагадаємо, 6 грудня Польща отримала першу партію корейських танків К2. Всього замовлено 189 танків.

20 жовтня 2022 року польська армія замовила в Південній Кореї РСЗВ K239 Chunmoo, яка є аналогом HIMARS.