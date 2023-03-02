Южная Корея показала версию танка K2 для Ближнего Востока: в чем ее особенности (фото)

Танк оснастили дополнительной броней, а также улучшили ряд систем для жаркого климата региона.

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В ходе выставки вооружений IDEX 2023 южнокорейский производитель Hyundai Rotem показал модификацию основного боевого танка К2МE. Об этом сообщает Army Recognition.

Улучшенная версия танка разработана специально для рынка Ближнего Востока. В издании проанализировали представленную модель и пришли к выводу, что танк получил иное бронирование башни и корпуса. Кроме этого, танк оснастили системами улучшенного охлаждения, фильтрацией и кондиционером, чтобы выдерживать высокие температуры.

Конструкция башни не потерпела особых изменений — экипаж состоит из трех человек, вместо заряжающего установлен автомат заряжания в задней части корпуса. Боекомплект составляет 40 снарядов. Hyundai Rotem имеет основное вооружение в виде гладкоствольной 120-мм пушки длиной 55 калибров. Также устанавливается 7,62-мм пулемет и дистанционно управляемый пулемет калибром 12,7 мм. Масса танка составляет 60 тонн.

[ + – ] Вокруг башни дополнительно установили композитный пакет динамической защиты

Вокруг башни дополнительно установили композитный пакет динамической защиты. Вместе с комплексом активной защиты К2 должен иметь большую выживаемость от ПТРК и кумулятивных снарядов.

Все остальные особенности танка остаются как и у базовой модификации:

мощность двигателя — 1500 л.с;

система управления боем C4I;

система ситуационной осведомленности на 360 градусов;

автоматическая система пожаротушения;

и ряд других технологичных особенностей.

Напомним, 6 декабря Польша получила первую партию корейских танков К2. Всего заказано 189 танков.

20 октября 2022 года Польская армия заказала у Южной Корее РСЗО K239 Chunmoo, которая является аналогом HIMARS.