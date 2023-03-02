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Военный Фокус

Южная Корея показала версию танка K2 для Ближнего Востока: в чем ее особенности (фото)

южнокорейские танки
K2ME

Танк оснастили дополнительной броней, а также улучшили ряд систем для жаркого климата региона.

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В ходе выставки вооружений IDEX 2023 южнокорейский производитель Hyundai Rotem показал модификацию основного боевого танка К2МE. Об этом сообщает Army Recognition.

Улучшенная версия танка разработана специально для рынка Ближнего Востока. В издании проанализировали представленную модель и пришли к выводу, что танк получил иное бронирование башни и корпуса. Кроме этого, танк оснастили системами улучшенного охлаждения, фильтрацией и кондиционером, чтобы выдерживать высокие температуры.

Конструкция башни не потерпела особых изменений — экипаж состоит из трех человек, вместо заряжающего установлен автомат заряжания в задней части корпуса. Боекомплект составляет 40 снарядов. Hyundai Rotem имеет основное вооружение в виде гладкоствольной 120-мм пушки длиной 55 калибров. Также устанавливается 7,62-мм пулемет и дистанционно управляемый пулемет калибром 12,7 мм. Масса танка составляет 60 тонн.

модернизация танка k2 Fullscreen
Вокруг башни дополнительно установили композитный пакет динамической защиты

Вокруг башни дополнительно установили композитный пакет динамической защиты. Вместе с комплексом активной защиты К2 должен иметь большую выживаемость от ПТРК и кумулятивных снарядов.

Все остальные особенности танка остаются как и у базовой модификации:

  • мощность двигателя — 1500 л.с;
  • система управления боем C4I;
  • система ситуационной осведомленности на 360 градусов;
  • автоматическая система пожаротушения;
  • и ряд других технологичных особенностей.

Напомним, 6 декабря Польша получила первую партию корейских танков К2. Всего заказано 189 танков.

20 октября 2022 года Польская армия заказала у Южной Корее РСЗО K239 Chunmoo, которая является аналогом HIMARS.