Южная Корея создала модернизированную САУ K9A2 для британской армии (фото)

Великобритания планирует заменить все имеющиеся САУ AS-90. Южная Корея предлагает собственную разработку с возможностью локализации производства на уровне до 50%.

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Южнокорейская компания Hanwha Aerospace представила обновленную САУ K9A2, которую предлагают для британской программы обновления артиллерии. Об этом сообщает Army Recognition.

САУ K9A2 является новой вехой эволюции южнокорейского производителя. Машина базируется на ключевых компонентах K9A1, которая контролирует более 50% мирового рынка. Ключевыми особенностями модернизации стали повышение уровня летальности и живучести машины. Для этого установку оборудовали полностью автоматизированной башней и интегрировали новые композитные резиновые гусеницы.

Новые гусеницы должны обеспечить меньший расход и лучшую проходимость

"CRT — одна из ключевых инновационных технологий, которые будут использованы на британском K9A2, обеспечивая лучшую доступность местности в любую погоду для стрельбы и стрельбы, а также снижает уровень шума, вибрации, затраты на техническое обслуживание и топливо для повышения оперативной мобильности", — сказал Саймон. Хамфри CBE, вице-президент Hanwha Aerospace.

Отмечается, что Team Thunder готовы локализовать до 50% производства артиллерии в Великобритании. Team Thunder — это международное общество, в которое входит Hanwha Aerospace Australia, Lockeed Martin UK, Leonardo UK, Soucy Defense, Pearson Engineering и Horstman Defence Group. Для Британии такие условия в издании назвали выгодными, в Европе уже есть операторы южнокорейской САУ.

Сейчас Великобритания рассматривает два варианта для собственной армии: K9 и немецкие RCH-155 на базе грузовика Boxer 8x8.

Напомним, 4 июля СМИ писали, что Австралия вскоре получит первые две САУ AS9 Huntsman, который является лицензионным вариантом K9.

27 января Польша получила 3 партию заказанных САУ K9 Thunder, которая состояла из 12 установок.