Південня Корея створила модернізовану САУ K9A2 для британської армії (фото)
Велика Британія планує замінити всі наявні САУ AS-90. Південна Корея пропонує власну розробку з можливістю локалізації виробництва на рівні до 50%.
Південнокорейська компанія Hanwha Aerospace представила оновлену САУ K9A2, яку пропонують для британської програми оновлення артилерії. Про це повідомляє Army Recognition.
САУ K9A2 є новою віхою еволюції південнокорейського виробника. Машина базується на ключових компонентах K9A1, яка контролює понад 50% світового ринку. Ключовими особливостями модернізації стали підвищення рівня летальності та живучості машини. Для цього установку обладнали повністю автоматизованою баштою та інтегрували нові композитні гумові гусениці.
"CRT — це одна з ключових інноваційних технологій, які будуть використані на британському K9A2, що забезпечує кращу доступність місцевості в будь-якій погоді для стрільби та стрільби, а також знижує рівень шуму, вібрації, витрати на технічне обслуговування та паливо для підвищення оперативної мобільності", — сказав Саймон. Хамфрі CBE, віцепрезидент Hanwha Aerospace.
Зазначається, що Team Thunder готові локалізувати до 50% виробництва артилерії у Великій Британії. Team Thunder — це міжнародне товариство, в яке входить Hanwha Aerospace Australia, Lockeed Martin UK, Leonardo UK, Soucy Defense, Pearson Engineering та Horstman Defence Group. Британії такі умови у виданні назвали вигідними, в Європі вже є оператори південнокорейської САУ.
Наразі Велика Британія розглядає два варіанти для власної армії: K9 та німецькі RCH-155 на базі вантажівки Boxer 8x8.
Нагадаємо, 4 липня ЗМІ писали, що Австралія незабаром отримає перші дві САУ AS9 Huntsman, який є ліцензійним варіантом K9.
27 січня Польща отримала 3 партію замовлених САУ K9 Thunder, яка складалась з 12 установок.