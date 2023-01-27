Третя партія: Південна Корея передала Польщі ще 12 САУ K9 Thunder

Оборонна компанія Hanwha Group завершила постачання 48 артилерійських знарядь для польської армії. Відповідний рамковий контракт було підписано в серпні минулого року.

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Південнокорейська компанія Hanwha Group відправила в Польщу третю партію самохідних гаубиць K9. Про це йдеться в офіційній заяві компанії LinkedIn.

Так, Південна Корея завершила постачання 48 артилерійських знарядь для Збройних сил Польщі.

"Третю партію з 12 самохідних гаубиць K9 було відправлено з Південної Кореї у Польщу, завершивши постачання 48 зенітних артилерійських знарядь для польської армії", — йдеться в пресрелізі.

Передавання техніки відбувається в межах зобов'язань Південної Кореї щодо зміцнення потенціалу польського стримування згідно з підписаним влітку 2022 року рамковим контрактом.

"Hanwha пишається тим, що є найнадійнішим партнером Польщі, ключовою опорою миру та безпеки в Європі", — йдеться в ще одному повідомленні компанії, де опубліковано документальний ролик про постачання техніки після підписаного договору.

Нагадаємо, першу партію САУ К9 Польща отримала в грудні 2022 року. У наступному році Варшава сподівається отримати з Південної Кореї багатоцільові пускові установки K239 CHUNMOO.

Рамкові контракти на закупівлю південнокорейських танків та САУ було підписано у Варшаві в липні минулого року. Завдяки постачанню військової техніки через кілька років польська армія стане однією з найбільших у Європі, вважають в уряді Польщі.