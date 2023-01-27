Третья партия: Южная Корея передала Польше еще 12 САУ K9 Thunder
Оборонная компания Hanwha Group завершила поставку 48 артиллерийских орудий для польской армии. Соответствующий рамочный контракт был подписан в августе прошлого года.
Южнокорейская компания Hanwha Group отправила в Польшу третью партию самоходных гаубиц K9. Об этом говорится в официальном заявлении компании LinkedIn.
Таким образом Южная Корея завершила поставку 48 артиллерийских орудий для Вооруженных сил Польши.
"Третья партия из 12 самоходных гаубиц K9 была отправлена из Южной Кореи в Польшу, завершив поставку 48 зенитных артиллерийских орудий для польской армии", — говорится в пресс-релизе.
Передача техники происходит в рамках обязательств Южной Кореи по укреплению потенциала польского сдерживания согласно подписанному летом 2022 года рамочному контракту.
"Hanwha гордится тем, что является самым надежным партнером Польши, ключевой опоры мира и безопасности в Европе", — говорится в еще одном сообщении компании, где опубликован документальный ролик о поставках техники после подписанного договора.
Напомним, первую партию САУ К9 Польша получила в декабре 2022 года. В следующем году Варшава также надеется получить из Южной Кореи многоцелевые пусковые установки K239 CHUNMOO.
Рамочные контракты на закупку южнокорейских танков и САУ были подписаны в Варшаве в июле прошлого года. Благодаря поставкам военной техники, через несколько лет польская армия станет одной из крупнейших в Европе, считают в правительстве Польши.