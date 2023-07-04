Вариант южнокорейской K9: Австралия вскоре получит первые две гаубицы AS9 Huntsman (видео)

На сегодняшний день в Южной Корее проходят испытания AS9 с применением 155-мм снарядов, включая новые боеприпасы Rheinmetall Assegai. Кроме того австралийская версия будет иметь дополнительную защиту от осколков и стрелкового оружия.

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Австралийская армия вскоре получит две самоходные гаубицы AS9 Huntsman, которая является версией южнокорейской самоходной гаубицы K9. На сегодняшний день САУ приходят к завершению испытания в Южной Корее, в ходе которых проверяется эффективность автоматического заряжания и ведения огня тремя выстрелами. Об этом 4 июля сообщили обозреватели Defence Mirror.

Австралийские силы обороны ADF в сотрудничестве с компанией Hanwha работают над интеграцией австралийских 155-мм снарядов, включая новые боеприпасы Rheinmetall Assegai, и гаубицы AS9 Huntsman.

"Хотя мы знаем, что пушка K9 в отдельности безопасна, и в отдельности безопасны боеприпасы, эти испытания позволяют убедиться в их совместимости", — отметил майор Брендан Келлехер, представитель проектной группы Land 8116 по перевооружению австралийской армии.

По его словам, как только испытания завершатся, будут собраны баллистические данные, необходимые для использования расчета и координации стрельбы AS9 с усовершенствованной системой тактических данных полевой артиллерии.

Кроме того дальнейшие испытания будут проводиться в Австралии с упором на защиту машины от огня стрелкового оружия и осколков.

Что известно о AS9 Huntsman

Самоходная установка AS9 Huntsman — австралийская версия южнокорейской САУ K9 VIDAR, разработанной в свою очередь для Норвегии. Гаубица вооружена 155-мм артиллерийским орудием L52, позволяющим вести огонь на дистанции 30 км штатными осколочно-фугасными боеприпасами, и до 40 в случае применения реактивных снарядов. При этом скорострельность составляет 6 выстрелов в минуту.

Южнокорейские САУ K9

AS9 оснащена автоматической системой управления огнем (АСУО) с внутренней навигационной системой и системами автоматической наводки. Чтобы подготовить орудие к стрельбе достаточно 60 секунд с момента занятия позиции.

Кроме того гаубица оснащена дистанционно управляемым боевым модулем, вооруженным 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом. Также предусмотрена установка еще одного универсального пулемета калибра 7,62 мм.

Версия AS9 Huntsman обладает дополнительной броней от огня стрелкового оружия и осколков.

Силовая установка САУ — немецкий дизель MTU MT 881 Ka500 мощностью 1000 л.с. (такой же, как у известной немецкой САУ PzH 2000). Трансмиссия же была заимствована у основного боевого танка M1 Abrams. При массе в 60 т, самоходка может разгоняться по дороге до 66 км в час, при этом запас хода составляет 480 км.

Напомним, российская армия получила первую партию модернизированных САУ 2С19 "МСТА-С". Гаубицы по сравнению с ранней версией получили увеличенную скорострельность — свыше 10 выстрелов в минуту.