"Крылатый гусар" F-35 Husarz: США построили для Польши первый истребитель 5-го поколения (фото, видео)
Название "Гусар" выбрали потому, что в Польше соблюдают традицию — присваивать боевым самолетам национальные названия. F-16 Falcon, то есть "Сокол", в ВВС Польше все же служит под названием "Ястреб" (Jastrząb). По словам журналистов, Варшава также стремится расширить возможности своего ядерного сдерживания.
На фоне опасений российской агрессии Польша модернизирует свои ВВС, и истребитель F-35 призван стать их флагманом. Первый в истории Польши стелс-истребитель F-35A, прозванный "гусаром" (Husarz), был представлен на официальной церемонии на заводе Lockheed Martin в Форт-Уэрте (Техас). Об этом пишет The War Zone.
В Lockheed Martin попытались обыграть название с учетом исторического наследия Польши — изобразили самолет рядом с воином из кавалерии "Крылатые гусары", некогда считавшийся элитным родом войск Польши. Первый самолет планируется поставить ВВС в декабре.
Назрела замена советских боевых самолетов МиГ-29, Су-22 и прочего вооружения польской армии, поэтому ускоряется программа по приобретению новых истребителей.
Американская компания начала выполнять контракт стоимостью 4,6 млрд долларов на 32 самолета F-35A, первые экземпляры с серийным номером AZ-01, как ожидается, прибудут в Польшу к 2026 году. Сообщается, что пройдет еще некоторое время, прежде чем F-35 поднимется в небо над Польшей.
По контракту также предусмотрено обучение и тренажеры для пилотов, и пакет логистической поддержки самолета. Ожидается, что первый F-35 прибудет в Польшу в 2026 году, поскольку первые модели, которые сойдут с конвейера, будут использоваться для обучения в Соединенных Штатах на авиабазе Национальной гвардии Эббинг в штате Арканзас.
Когда F-35A в конечном итоге перевезут в Польшу, у него будет название не Lightning II, а Husarz. В Польше придерживаются традиции присваивать национальные названия своим боевым самолетам, даже производимым за рубежом. Например, F-16 Falcon ("Сокол" — англ.) в ВВС Польше все же служит под названием "Ястреб" (Jastrząb).
К концу текущего десятилетия НАТО планирует создать подразделение для эксплуатации F-35 на 32-й тактической авиабазе в районе города Ласк. Позже еще одно подразделение появится на 21-й тактической авиабазе в Свидвине, северо-запад Польши.
Полномасштабное вторжение в Украину вынуждает добавлять F-35 в состав польских ВВС. Меняющееся положение по части безопасности может привести к тому, что польские F-35 будут комплектоваться термоядерными бомбами B61-12 по мере того, как Варшава стремится расширить возможности ядерного сдерживания, отмечают журналисты.
Напомним, что французский танк Leclerc в 80-х годах готовили к противостоянию с СССР, но он так никогда и не участвовал в войнах.
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