ПВО Steel Dome и умные бомбы: турецкая компания представит свои разработки на авиашоу в Египте (фото)

Турецкая система ПВО "Стальной купол" предназначена для защиты стратегической инфраструктуры от воздушных угроз — баллистических ракет, неуправляемых ракет и беспилотников.

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Ведущая оборонная компания Турции ASELSAN готовится представить широкую линейку своих систем на предстоящем авиашоу Egypt International Airshow 2024, которое с 3 по 5 сентября пройдет в Эль-Аламейне. Об этом пишет Army Recognition.

Основанная в 1975 году турецкая компания продолжает расширять свое присутствие в мировом оборонном и авиационном секторах.

Среди представленных технологий — управляемый боеприпас TOLUN, комплект наведения GÖZDE и электрооптическая система ASELFLIR 500 для разведки, наблюдения и наведения. Кроме того, будут представлены критически важные системы, связанные с новой оборонной инициативой Турции "Стальной купол".

Важно

Конкурент "Железного купола": Турция представила свой вариант системы ПВО — Steel Dome

Управляемый боеприпас TOLUN — это высокоточная бомба с передовыми системами наведения, включая инерциальную и GPS-навигацию.

Турецкая ракета

Комплект наведения GÖZDE — модульная система, предназначенная для преобразования стандартных неуправляемых бомб в высокоточные боеприпасы. Объединяет в себе передовые навигационные технологии, такие как лазерное наведение.

ASELFLIR 500 — это электрооптическая система разведки, наблюдения и наведения, разработанная ASELSAN. Обеспечивает высококачественные возможности визуализации и наведения для различных военных платформ, в числе прочего БПЛА, вертолеты и самолеты.

Турецкая ракета

"Steel Dome" ("Стальной купол") — система противоракетной обороны, предназначенная для защиты стратегической инфраструктуры от воздушных угроз — баллистических ракет, неуправляемых ракет и беспилотников. "Стальной купол" включает в себя: радары обнаружения и слежения, системы управления и контроля, ракеты-перехватчики, способные нейтрализовать угрозы до того, как они достигнут цели.

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