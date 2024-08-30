Донбасс не сдают: что происходит под Покровском и почему катастрофы не предвидится

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Друзья, коротко по ситуации на Донбассе. Простите, но у меня ощущение, что все ждут не просто плохих, а катастрофических новостей. Бог с ними, с диванными экспертами, но люди всегда трезвомыслящие и уравновешенные уже всерьез пишут: "Донбасс сдают!", "Сливают Донецкую область!".

Люди, остановитесь. По Часовому Яру у них нет никаких продвижений более месяца. Они лезут через канал небольшими пехотными группами. С техникой больше не лезут, там два прохода — это прямой лифт к Кобзону. Пехотные группы стирают в порошок на подходе, а тех, кто пролез, дожимает пехота. Месяц назад они прорывались, закреплялись, а потом их отрезали и выбивали — сейчас и закрепляться не успевают.

По Торецку. Есть продвижение противника, есть штурмы города. Пивденное, Пивничное, Зализное. Лезут на Нелиповку, что очень плохо. Срезают наш выступ, который им поперек горла. На Клещиевке тоже пытаются срезать, но уже полгода без результата. По Торецкому направлению у них продвижение составляет по два дома в сутки. Потерять людей, не прорвать фронт и продвинуться на сто метров по разбитому кирпичу — вот их реальные "успехи". Даже в Бахмуте, уже в уличных боях, они продвигались быстрее. Торецк и Часик держат уставшие, измотанные, но очень крутые боевые бригады. Так что никакого резкого рывка и потери контроля там нет и не будет.

По Покровску. Тут самое тяжелое направление уже не первый месяц. Провал обороны Очеретино — с того самого момента. Вы каждый день видите новости. Мои друзья и побратимы держали Новогродовку до конца, выходили последними. Все живы, слава Богу.

Все резервы они кидают сюда. С Часика даже технику сюда перебросили. Потери в людях и технике у них страшные. Еще до выхода на боевые позиции по пути наши дронами их половинят. И дальше в процессе. По технике, по арте и по личному составу — они платят за каждый метр. Платят и лезут. Это правда. Вы каждый день видите это по сводкам. Но!

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Военные между собой уже не первый день это обсуждают, да и в СМИ такие оценки просачиваются. Ситуация так сложилась. Противник тянет на пределе. И тех возможностей, что были еще месяц-два назад, уже явно нет. Он уже не может наступать на двух направлениях. И когда до Покровска осталось 10 км, приходится тормозить. И кидать силы на Селидово, чтобы не получить во фланг. Кстати, уличных боев там тоже нет, а то я и такие заголовки видел. Раньше были бы одновременные удары на Покровск, Селидово и еще полезли бы к Константиновке. Сейчас выбирают что-то одно. Сил не хватает.

Мы тоже на пределе. Боевые бригады измотаны. Противник вымотан, и мы тоже. Но… разве вы ждали другого? Да, были обещания о "двух-трех месяцах", о мире уже этим летом или в сентябре. Но реальные вояки всегда плевались. И повторяли вам — будет тяжело, впереди еще тяжелые бои, не торопитесь праздновать Перемогу. Она будет обязательно. Но не завтра, не осенью и не сама собой.

Кто не слушал — вы сберегли нервы, супер, но теперь больно видеть реальность. Покровск им не по зубам. Никакого "дальше" у них не будет. Но впереди очень тяжелая осень. Которая от всех потребует титанических усилий. А у нас и в тылу крыс хватает, которые вредят. И в погонах. Но нормальных больше. И нас ждет тяжелая заслуженная Перемога. Все мы выдохнем и будем праздновать. В 2025 году. Не в начале.

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