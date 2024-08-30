В США зафиксировали первый полет концептуальной модели стелс-дрона Model 437 (фото, видео)

БПЛА с гражданским регистрационным номером США N437VN вылетел из аэрокосмического порта Мохаве в Калифорнии 29 августа. По словам журналистов, прежде было известно, что Model 437 может комплектоваться парой усовершенствованных ракет AIM-120 (AMRAAM) и разгоняться до 980 км/ч.

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В начале этого месяца общественности впервые представили беспилотник Model 437 с заметным изменением дизайна — кабиной. Речь о разработке Scaled Composites, дочерней компании Northrop Grumman. Об этом пишет The War Zone.

Его конструкция разрабатывается как усовершенствованный боевой беспилотник "Loyal wingman" по меньшей мере с 2021 года.

Исследователь Мэтт Хартман зафиксировал летательное средство с гражданским регистрационным номером США N437VN. Он вылетел из аэрокосмического порта Мохаве в Калифорнии 29 августа.

Фото: Х | Данные о полете БПЛА Model 437

Фото: Х | Данные о полете БПЛА Model 437

Публично доступные данные отслеживания в сети подтверждают полет N437VN.

Дрон Model 437

БПЛА Model 437: что о нем известно

Подробности о Model 437 и статусе разработки не разглашаются, хотя известно, что система создавалась под потребности армии США в беспилотниках.

Model 437

Дрон Model 437

Прежде журналисты отмечали, что у БПЛА с регистрационным номером N437VN:

радиус действия составляет около 5550 км с нагрузкой 1,8 тонны;

скорость полета — 0,8 Маха (980 км/ч);

есть внутренний отсек, рассчитанный на перевозку до 454 кг полезной нагрузки;

система также может комплектоваться парой усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 (AMRAAM) или боковым радиолокационным датчиком визуализации.

Дрон Model 437

Насколько изменились планы разработчиков, сложно сказать. Создание пилотируемого прототипа или, по крайней мере, в котором бы предусматривалась возможность полета с пилотом, открывает значительные возможности для летных испытаний и других опытно-конструкторских работ. Особенно при ограничениях относительно того, где и когда полностью беспилотные конструкции могут работать в воздушном пространстве США.

Напомним, что турецкая компания ASELSAN, известная по разработке ПВО Steel Dome и умным бомбам, представит на авиашоу в Египте свои новые продукты.

Также сообщалось о том, как украинский робот SIRKO-S1 заменяет военных на фронте.