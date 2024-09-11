Новые дроны Raytheon для ВВС США будут выпускать с ракетами AMRAAM класса "воздух – воздух"

Дроны CCA планируют постепенно совершенствовать. Беспилотники будут нести различную полезную нагрузку для миссий — от разведки и наблюдения до боевых.

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ВВС США в сотрудничестве с крупнейшим оборонным подрядчиком Raytheon добавили ракету AIM-120 AMRAAM на беспилотники Collaborative Combat Aircraft (CCA), которые производят первой серией. Об этом пишет Army Recognition.

Беспилотники разработали в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), предполагается, что эти системы будут летать наряду с пилотируемыми самолетами пятого и шестого поколений.

В Raytheon подтвердили свое участие в проекте. Вице-президент компании Джон Норман обсудил интеграцию ракеты на встрече с журналистами после первых сообщений, появившихся в журнале Air and Space Forces Magazine в июле.

"Мы сотрудничаем с ВВС по их программе CCA для интеграции AMRAAM с дронами Increment 1. CCA Increment 2 все еще находится на ранней стадии разработки", — объяснил Норман.

Дроны CCA планируют разрабатывать поэтапно, что позволит постепенно совершенствовать их конструкцию и возможности. Планируется, что беспилотники будут нести различную полезную нагрузку для миссий — от разведки и наблюдения до боевых.

По словам Нормана, AMRAAM рассматривают как "эталонное оружие" для дронов.

"AMRAAM позволяет пилотируемым самолетам, таким как F-35 Lightning II или F-22 Raptor, расширить свои боевые возможности. Эти БПЛА могут использоваться как усиление", — пояснил он.

В апреле General Atomics и Anduril получили контракты на разработку детальных прототипов и проведение летных испытаний первой серии беспилотников CCA. По завершении разработки компании вместе с другими поставщиками смогут побороться за окончательный контракт на производство, который, как ожидается, будет заключен в 2026 году.

Напомним, что в США зафиксировали первый полет концептуальной модели стелс-дрона Model 437.

Также сообщалось, что все три авианосца Китая появились в спорных водах Тихого океана одновременно, что назвали редким событием.