"Над нами смеются": в Пентагоне подтвердили появление стаи неизвестных объектов возле авиабазы США

Над секретной авиабазой США, на которой стоят новейшие самолеты F-22 Raptors, почти двадцать дней подряд летали дроны, подтвердил чиновник из Пентагона. БПЛА не сбили и они мигали разными цветами, как будто насмехаясь над военными.

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Неизвестные летающие объекты (НЛО), похожие на дрон-"матку" и рой меньших БПЛА, несколько дней кружили над военной авиабазой "Лэнгли" в США. Чиновник из Пентагона подтвердил, что такой инцидент действительно произошел зимой 2023 года, причем у американцев не было средств для противодействия. О деталях чрезвычайной ситуации, к которой могли быть причастны "НЛО" или дроны, рассказали на портале Daily Star.

Журналисты портала пообщались с представителем службы безопасности Министерства обороны США Крисом Меллоном (Chris Mellon). Чиновник подтвердил инцидент, который произошел в декабре 2023 года — о нем осенью 2024 года написало издание The Wall Street Journal. Как выяснилось, объекты неизвестного происхождения впервые появились 7 декабря после захода солнца, и об этом сообщили генералу ВВС США Марку Келли, а затем — руководителям Пентагона, ФБР, ЦРУ и президенту Джо Байдену. Самый большой объект был размером 6 м, летал со скоростью более 160 км/ч и находился на высоте до 1,2 км. Рядом с ним заметили меньшие летающие устройства, которые направились на север в сторону порта "Норфолк" в Вирджинии. Издание отметило, что именно на базе "Лэнгли" стоят самолеты-невидимки F-22, но цели не сбили, поскольку они якобы не несли угрозы. Фото в подтверждение этих заявлений не было.

Дроны над базами США — как выглядит база ВВС "Лэнгли" Фото: GoogleMaps

Дроны над базами США — детали

Крис Мэллон объяснил, что воздушные объекты открыто и не скрываясь на высокой скорости пролетели над секретной авиабазой ВВС США. По его словам, было похоже, что неизвестные операторы "хотят, чтобы их видели так, будто над нами смеются". Объекты мигали красными, зелеными и белыми огнями и появлялись 17 ночей подряд, зафиксировано в отчете ВВС под названием "Близкие встречи в Лэнгли". Представитель Пентагона отметил, что на устройства не повлияло оборудование для глушения сигнала и было явно видно "матку", которая выпускала меньшие аппараты. Он предположил, что это могут быть китайские дроны, но уверенности у него нет.

"Но их наглость, дальность, продолжительность полета, надежность, устойчивость к контрмерам и безразличие к обнаружению вызывают смущение. Это чрезвычайно быстрые большие транспортные средства, которые, как наблюдали, собирали или выпускали рой меньших кораблей", — пояснил Мэллон.

На портале сообщили, что для слежения за неизвестными дронами выделили специальный самолет-разведчик WB-57F. Кроме Лэнгли, аналогичные объекты заметили еще над несколькими секретными базами Пентагона: на предприятии Lockheed Martin в Палмдейле, Калифорния, которое производит F-22, над штатом Небраска, над объектом ядерной безопасности Министерства энергетики в Неваде вблизи Лас-Вегаса, над японской военно-морской базой Йокосука, где дислоцировался американский авианосец USS Ronald Reagan. Для защиты самолетов F-22 Raptors установили антидронные сетки и проводят федеральное расследование, подытожило Daily Star.

Крис Меллон — экс-заместитель помощника министра обороны по разведке во время президентов США Билла Клинтона и Джорджа Буша, экс-директор Комитета по разведке Сената, исследовательский партнер проекта Галилео Гарвардского университета и старший советник Americans for Safe Aerospace.

Дроны над базами США — комментарий чиновника из Пентагона Криса Меллона Фото: Daily Mail

На портале Politico летом 2023 года он опубликовал статью о необходимости раскрытия всех данных об НЛО, которыми располагают Пентагон и спецслужбы. Также в сети можно отыскать интервью, в котором политик рассказывает о случаях появления неизвестных объектов над территорией США, кажущиеся ему правдивыми.

Отметим, ранее Фокус писал о воздушных шарах, которые залетали на территорию США. Выяснилось, что их запустили в Китае и уверяли, что никакого вреда они не несут. Впрочем, американцы все же сбили воздушные объекты, поскольку опасались, что они занимаются шпионажем.

Напоминаем, в сентябре 2024 года на портале Army Recognition рассказали о новейших дронах Raytheon, которые будут иметь особые ракеты для ударов по воздушным целям.