Работал на КГБ: Елизавета II не знала о шпионе в королевском дворце

Королева Елизавета II десять лет не знала, что британский искусствовед, работавший в Букингемском дворце, выполняет задание КГБ, рассказало издание Guardian. О деятельности шпиона говорится в отчете разведки MI5.

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Британская разведка опасалась, что королева Елизавета II узнает от журналистов о шпионе, который действовал в королевском дворце. Информацию о шпионе скрывали даже после признания. Как выяснилось, его завербовали до Второй мировой войны, начали подозревать в 50-х годах, а разоблачили — в 60-х. Об обстоятельствах, при которых Елизавете II рассказали о КГБ-исте, написало издание Guardian.

Издание рассказало о фрагментах отчета британской разведки MI5 о деятельности советских шпионов, некоторые из которых работали прямо в Букингемском дворце. Одним из этих шпионов был Энтони Блант — искусствовед и "топограф фотографий королевы". Блант добровольно признал сотрудничество с СССР в 1964 году и получил благодаря этому иммунитет. Раскрытые документы показали, что MI5 действительно тщательно хранили тайны. В частности, в статье Guardian объяснили, что Елизавета II узнала о шпионе только спустя десятилетия — в 1973 году. Также рассказали о реакции королевы, которая даже не удивилась, поскольку помнила, что этот человек уже был под подозрением.

"Она восприняла все это очень спокойно и без удивления: она помнила, что он был под подозрением еще после дела Берджеса/Маклина. Очевидно, кто-то напомнил ей что-то в начале 1950-х годов", — говорится в документах разведки.

Также объясняется, почему медиа интересует факт, что королева не знала о разоблачении. С одной стороны, журналисты вспомнили, что Бланта посвятили в рыцари после того, как он признался спецслужбам в работе на КГБ. С другой, королева "неохотно с ним контактировала", а ее секретарь в целом знал о допросах, но не знал о признании. Отдельно отмечается, что о шпионе не проинформировали даже тогдашнего премьер-министра Алекса Дуглас-Хоума (октябрь 1963 — октябрь 1964), которому об этом рассказала Маргарет Тэтчер.

BBC опубликовало фрагмент признания Бланта и его фото в молодости. Издание также уточнило, что королеве рассказали только потому, что шпион болел раком. Ожидалось, что он умрет, и тогда Елизавета II обо всем узнает из СМИ.

Скандал в Британии — фото шпиона Бланта Фото: BBC Скандал в Британии — признание шпиона Бланта Фото: BBC

В отчете MI5, который начали публиковать британские медиа, говорится о деятельности советских спецслужб и о разоблачении так называемой Кембриджской пятерки. В состав группировки входили британцы Энтони Блант, Ким Филби, Дональд Маклин, Гай Берджесс и Джон Кернкросс. Всех завербовали в 30-х гг., а разоблачение произошло через три десятилетия — в 60 гг.

Скандал в Британии — принц Эндрю и шпионы

Ранее Фокус писал о контактах шпионов и принца Эндрю, скандального сына королевы Елизаветы II. В декабре 2024 года Daily Mail написало, что его подозревают в контактах с китайским гражданином Яном Тенбо. Журналисты объяснили, что китаец выдавал себя за бизнесмена-англофила, проник в "высший свет", контактировал с принцем Эндрю и экс-главой Управления по атомной энергии Великобритании и Института директоров леди Барбарой Джадж.

Напоминаем, в 2023 году швейцарская газета Sonntags Zeitung рассказала, как КГБ завербовало патриарха РПЦ Кирилла Гундяева.