Кейт Міддлтон показала на публіці свої кулінарні навички (фото, відео)

Пара попрактикувалася в приготуванні знаменитого десерту — валлійського кейка. Приготоване королівськими особами печиво розлетілося одразу ж.

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43-річна Кейт Міддлтон продовжує поступове повернення до публічного простору після річної боротьби з онкологією, і вперше за довгий час відвідала разом із чоловіком, принцом Вільямом, Уельс. Про цей візит повідомляється на офіційній сторінці Кенсингтонського палацу.

Пара вирушила до Уельсу, щоб відзначити щорічне національне свято — День Святого Давида. Перед офіційним заходом на честь святого покровителя країни і всього валлійського подружжя заїхало в місто Понтіпрідд, куди прибуло на поїзді.

Кейт з цієї нагоди одягла червоне пальто Alexander McQueen, в якому раніше була на концерті різдвяних гімнів, а під нього — картату спідницю Gucci і чорні чоботи. У руках вона тримала коричневу сумочку Bayswater від Mulberry у відтінку Oak. Пізніше вона змінила пальто на темно-зелений блейзер.

Замість знаменитої сапфірової обручки принцеса вибрала "каблучку вічності", прикрашену діамантами і сапфірами, а з інших прикрас на ній були гранатові сережки-кільця від Spells of Love.

Зі свого боку принц Вільям одягнув темні штани і піджак, а під пахвою ніс офіційні документи.

Останній спільний візит пари відбувся в жовтні 2023 року, а інші заплановані заходи було скасовано через діагноз раку в Кейт; хоча вони обидва відвідували їх окремо за минулі місяці.

Подружжя спершу вирушило на ринок Понтіпрідда, щоб зустрітися з місцевими власниками бізнесу та спробувати свої сили в приготуванні одного з найвідоміших експортних товарів країни — валлійських кейків. Це традиційні солодощі з борошна, цукру, спецій, олії, яєць і сухофруктів, які потім готують на пательні та посипають цукром.

Принцеса особливо захоплена домашньою випічкою, хоча Вільям раніше зізнавався, що він у цій справі дещо безнадійний.

Ринок Понтіпрідд знаходиться в самому серці спільноти Південного Уельсу з 1805 року і є домівкою для бізнесу, що продає все: від м'яса до фруктів і овочів, іграшок, книжок і текстилю, а також може похизуватися кількома кав'ярнями. Пара оглянула продуктовий відділ і завітала до The Welsh Cake Shop, який обслуговує місцеве населення вже понад 25 років. Він також добре відомий своїм Bara Brith, традиційним валлійським фруктовим хлібом, і доставляє як цей, так і валлійські кейки до різних місць по всій Великій Британії.

Подружжя у фартухах разом зі співробітниками пекарні зробили і свій внесок, зробивши кілька кейків. Кожному з них дала тісто, вручила качалку і показала, як це зробити, власниця Тереза Коннер.

Розкачавши тісто, Кейт і Вільям вирізали з нього по 12 кружечків, розклавши їх на деку. Тістечка випікалися по п'ять хвилин з кожного боку, і Кейт і Вільям вирушили в Fountain Cafe, щоб поговорити з місцевими власниками бізнесу, які були спустошені штормом Дарраг.

Потім принц виніс усю тацю, щоб роздати її всім охочим. Місцеві жителі розкупили всю тацю.

За словами Коннер, у пекарській справі королівські особи показали себе відмінно, хоча ніколи раніше не робили валлійські кейки.

Під час візиту майбутні король і королева Великої Британії також відвідали громадський сад Медоу-стріт.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон показала, якою її намалювали діти.