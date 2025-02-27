Кейт Миддлтон показала на публике свои кулинарные навыки (фото, видео)

Пара попрактиковалась в приготовлении знаменитого дессерта – валлийского кейка. Приготовленное королевскими особами печенье разлетелось сразу же.

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43-летняя Кейт Миддлтон продолжает постепенное возвращение в публичное пространство после годовой борьбы с онкологией, и впервые за долгое время посетила вместе с мужем, принцем Уильямом, Уэльс. Об этом визите сообщается на официальной странице Кенсингтонского дворца.

Пара отправилась в Уэльс, чтобы отметить ежегодный национальный праздник – День Святого Давида. Перед официальным мероприятием в честь святого покровителя страны и всего валлийского супруги заехали в город Понтипридд, куда прибыли на поезде.

Кейт по этому случаю надела алое пальто Alexander McQueen, в котором ранее была на концерте рождественских гимнов, а под него – клетчатую ​​юбку Gucci и черные сапоги. В руках она держала коричневую сумочку Bayswater от Mulberry в оттенке Oak. Позже она сменила пальто на темно-зеленый блейзер.

Вместо знаменитого сапфирового обручального кольца принцесса выбрала "кольцо вечности", украшенное бриллиантами и сапфирами, а из других украшений на ней были гранатовые серьги-кольца от Spells of Love.

В свою очередь принц Уильям надел темные брюки и пиджак, а под мышкой нес официальные документы.

Последний совместный визит пары состоялся в октябре 2023 года, а другие запланированные мероприятия были отменены из-за диагноза рака у Кейт; хотя они оба посещали их по отдельности за прошедшие месяцы.

Супруги сначала отправились на рынок Понтипридда, чтобы встретиться с местными владельцами бизнеса и попробовать свои силы в приготовлении одного из самых известных экспортных товаров страны — валлийских кейков. Это традиционная сладость из муки, сахара, специй, масла, яиц и сухофруктов, которую затем готовят на сковороде и посыпают сахаром.

Принцесса особенно увлечена домашней выпечкой, хотя Уильям ранее признавался, что он в этом деле несколько безнадежен.

Рынок Понтипридд находится в самом сердце сообщества Южного Уэльса с 1805 года и является домом для бизнеса, продающего все: от мяса до фруктов и овощей, игрушек, книг и текстиля, а также может похвастаться несколькими кафе. Пара осмотрела продуктовый отдел и посетила The Welsh Cake Shop, который обслуживает местное население уже более 25 лет. Он также хорошо известен своим Bara Brith, традиционным валлийским фруктовым хлебом, и доставляет как этот, так и валлийские кейки в различные места по всей Великобритании.

Супруги в фартуках вместе с сотрудниками пекарни внесли и свой вклад, сделав несколько кейков. Каждому из них дала тесто, вручила скалку и показала, как это сделать, владелица Тереза ​​Коннер.

Раскатав тесто, Кейт и Уильям вырезали из него по 12 кружочков, разложив их на противне. Пирожные выпекались по пять минут с каждой стороны, и Кейт и Уильям отправились в Fountain Cafe, чтобы поговорить с местными владельцами бизнеса, которые были опустошены штормом Дарраг.

Затем принц вынес весь поднос, чтобы раздать его всем желающим. Местные жители раскупили весь поднос.

По словам Коннер, в пекарском деле королевские особы показали себя отлично, хотя никогда ранее не делали валлийские кейки.

В ходе визита будущие король и королева Великобритании также посетили общественный сад Медоу-стрит.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон показала, какой ее нарисовали дети.