Кейт Миддлтон показала, какой ее нарисовали ее дети (фото)
Принцесса, которая занимается вопросами раннего детства, считает, что рисование вместе с детьми положительно влияет на них в будущем.
Принцесса Уэльская Кэтрин, мать троих детей, несмотря на общественные обязанности и недавно перенесенную онкологию, старается побольше времени уделят принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи, которым 12 лет, девять лет и шесть лет соответственно. На официальной странице в Instagram будущая королева опубликовала рисунки своих детей, нарисовавших ее, а также поделилась собственным наброском.
Принц Луи изобразил маму в красно-оранжевых цветах, принцесса Шарлотта нарисовала более взрослый портрет Кейт с разноцветными волосами, а принц Джордж набросал силуэт Кэтрин, сидящей в кресле. Что касается рисунка принцессы Уэльской, то она с помощью карандаша нарисовала мальчика с закрытыми глазами.
"В рамках @earlychildhood Shaping Us Framework описываются социальные и эмоциональные навыки, которые начинают развиваться в раннем детстве. Эти навыки играют ключевую роль на протяжении всей нашей жизни, формируя то, кем мы являемся, как мы управляем своими мыслями и эмоциями, как мы общаемся и относимся к другим, и как мы исследуем мир вокруг нас. Рисование портретов с детьми может стать моментом связи, поскольку вы проводите время, глядя друг на друга и сосредотачиваясь друг на друге, а также занимаясь творчеством и, что самое важное, весело проводя время вместе!", – говорится в подписи.
Кэтрин серьезна увлечена ранними годами и стремится повышать осведомленность о важности раннего детства. В 2021 году она создала Королевский фонд центра раннего детства и в 2023 году запустила кампанию Shaping Us, которую она назвала "делом всей своей жизни". Кампания направлена на повышение значимости важнейшего периода развития ребенка, от беременности до пяти лет.
Ранее Фокус писал, что жена принца Уильяма посетила женскую тюрьму, где находятся матери с детьми.