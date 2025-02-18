Кейт Миддлтон показала, какой ее нарисовали ее дети (фото)

Принцесса, которая занимается вопросами раннего детства, считает, что рисование вместе с детьми положительно влияет на них в будущем.

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Принцесса Уэльская Кэтрин, мать троих детей, несмотря на общественные обязанности и недавно перенесенную онкологию, старается побольше времени уделят принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи, которым 12 лет, девять лет и шесть лет соответственно. На официальной странице в Instagram будущая королева опубликовала рисунки своих детей, нарисовавших ее, а также поделилась собственным наброском.

Принц Луи изобразил маму в красно-оранжевых цветах, принцесса Шарлотта нарисовала более взрослый портрет Кейт с разноцветными волосами, а принц Джордж набросал силуэт Кэтрин, сидящей в кресле. Что касается рисунка принцессы Уэльской, то она с помощью карандаша нарисовала мальчика с закрытыми глазами.

"В рамках @earlychildhood Shaping Us Framework описываются социальные и эмоциональные навыки, которые начинают развиваться в раннем детстве. Эти навыки играют ключевую роль на протяжении всей нашей жизни, формируя то, кем мы являемся, как мы управляем своими мыслями и эмоциями, как мы общаемся и относимся к другим, и как мы исследуем мир вокруг нас. Рисование портретов с детьми может стать моментом связи, поскольку вы проводите время, глядя друг на друга и сосредотачиваясь друг на друге, а также занимаясь творчеством и, что самое важное, весело проводя время вместе!", – говорится в подписи.

Кэтрин серьезна увлечена ранними годами и стремится повышать осведомленность о важности раннего детства. В 2021 году она создала Королевский фонд центра раннего детства и в 2023 году запустила кампанию Shaping Us, которую она назвала "делом всей своей жизни". Кампания направлена ​​на повышение значимости важнейшего периода развития ребенка, от беременности до пяти лет.

Ранее Фокус писал, что жена принца Уильяма посетила женскую тюрьму, где находятся матери с детьми.