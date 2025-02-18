Кейт Міддлтон показала, якою її намалювали її діти (фото)

Принцеса, яка опікується питаннями раннього дитинства, вважає, що малювання разом із дітьми позитивно впливає на них у майбутньому.

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Принцеса Уельська Кетрін, мати трьох дітей, незважаючи на громадські обов'язки і нещодавно перенесену онкологію, намагається побільше часу приділяти принцу Джорджу, принцесі Шарлотті і принцу Луї, яким 12 років, дев'ять і шість років відповідно. На офіційній сторінці в Instagram майбутня королева опублікувала малюнки своїх дітей, які намалювали її, а також поділилася власним ескізом.

Принц Луї зобразив маму в червоно-помаранчевих кольорах, принцеса Шарлотта намалювала доросліший портрет Кейт з різнокольоровим волоссям, а принц Джордж намалював силует Кетрін, що сидить у кріслі. Що стосується малюнка принцеси Уельської, то вона за допомогою олівця намалювала хлопчика із закритими очима.

"У рамках @earlychildhood Shaping Us Framework описуються соціальні та емоційні навички, які починають розвиватися в ранньому дитинстві. Ці навички відіграють ключову роль протягом усього нашого життя, формуючи те, ким ми є, як ми керуємо своїми думками та емоціями, як ми спілкуємося і ставимося до інших, і як ми досліджуємо світ навколо нас. Малювання портретів із дітьми може стати моментом зв'язку, оскільки ви проводите час, дивлячись один на одного та зосереджуючись один на одному, а також займаючись творчістю і, що найважливіше, весело проводячи час разом!", — ідеться в підписі.

Кетрін серйозно захоплена ранніми роками і прагне підвищувати обізнаність про важливість раннього дитинства. 2021 року вона створила Королівський фонд центру раннього дитинства і 2023 року запустила кампанію Shaping Us, яку вона назвала "справою всього свого життя". Кампанія спрямована на підвищення значущості найважливішого періоду розвитку дитини, від вагітності до п'яти років.

Раніше Фокус писав, що дружина принца Вільяма відвідала жіночу в'язницю, де перебувають матері з дітьми.