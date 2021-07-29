40 лет назад сыграли свадьбу принц Чарльз и Диана Спенсер. 7 неизвестных фактов о церемонии века

Свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер стала одним из самых ярких событий, о котором вспоминают даже спустя 40 лет.

29 июля 2021 года исполнилось ровно 40 лет с того дня, когда юная Диана Спенсер стала женой наследника британского престола, принца Чарльза, и после выхода из собора Святого Павла в Лондоне жизнь этой 20-летней девушки изменилась навсегда. Фокус собрал самые интересные факты о "свадьбе века" подарившей миру принцессу Уэльскую.

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Диана Спенсер — необычная невеста. Не иностранка, и не королевских кровей

Диана была первой с 1660 года гражданкой Великобритании, которая вышла замуж за наследника британского престола.

Несмотря на то, что в ХХI веке брак по любви все чаще становится нормой для британских королевских особ, в прошлом столетии женитьба принца Чарльза на простолюдинке-англичанке, а не на представительнице иностранной королевской семьи, все еще была прецедентом. Например, мать жениха Елизавета II вышла замуж за Филиппа, принца греческого и датского, в 1947 году.

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По словам историка Трейси Бормана, Диана была фактически первой британской гражданкой, вышедшей замуж за наследника престола за более чем 300 лет. Перед ней такой чести удостоилась лишь дочь советника свергнутого английского короля Карла II Анна Хайд. Она встретила наследника – младшего брата Карла, будущего Якова II – когда оба были изгнаны в Нидерланды, и пара тайно поженилась в 1660 году. Из-за своих католических религиозных убеждений и скандальной репутации Анна оказалась крайне непопулярной.

[ + – ] Принцесса Диана в подвенечном наряде

Где венчались Чарльз и Диана?

И Георг VI, и Елизавета II, и сестра королевы, принцесса Маргарет, сочетались браком в Вестминстерском аббатстве. Однако принц Чарльз и Диана Спенсер нарушили эту традицию, выбрав для проведения церемонии собор Святого Павла в Лондоне.

Привлекали размеры здания, способного принять до 3500 человек, в то время как Вестминстер может вместить лишь 2200 гостей. Кроме того, сыграло роль место расположения собора Святого Павла — можно было организовать более эффектный проезд молодоженов по улицам Лондона после венчания.

Выбор места был действительно необычным: в предыдущий раз королевская свадьба проводилась в соборе Святого Павла 14 ноября 1501 года, когда 15-летний Артур, принц Уэльский, женился на Екатерине Арагонской.

[ + – ] Платье Диане шили с учетом ширины прохода в соборе Святого Павла

Полицейские в штатском и платье невесты за $125 тысяч

Свадьба Чарльза и Дианы входит в число самых дорогих королевских свадеб в истории. Ее стоимость 40 лет назад оценивалась в $48 миллионов долларов (сегодня это около $137 млн). Одним из наиболее дорогих пунктов стало обеспечение безопасности, что обошлось примерно в $600 тыс. ($1,7 млн сегодня). Согласно сообщению BBC, безопасность жениха и невесты на двухмильном маршруте обеспечивали более 5 тысяч полицейских. Несколько офицеров маскировались под лакеев, сопровождая молодоженов по Лондону в конных экипажах.

Еще одной ключевой тратой оказались расходы на знаменитое свадебное платье Дианы. Наряд из шелковой тафты цвета слоновой кости, созданный по индивидуальному заказу супругами Дэвидом и Элизабет Эмануэль, обошелся по тем ценам в $125,5 тыс (сейчас это $449 тыс).

[ + – ] Свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы

Нэнси Рейган, Грейс Келли и 27 свадебных тортов

Кто же присутствовал на бракосочетании принца Чарльза и Дианы Спенсер и чем угощали гостей?

На церемонии в соборе Святого Павла присутствовали около 3500 гостей, в том числе первая леди США Нэнси Рейган, премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и принцесса Монако Грейс Келли. Но только 120 человек получили приглашение на официальную свадебную трапезу, где угощали клубникой со взбитыми сливками, белой рыбой в соусе из омаров и другими деликатесами.

Как писало издание Epicurious, королевские повара в честь Дианы, которая очень любила мясо птицы, приготовили настоящий гастрономический шедевр — Suprême de Volaille Princesse de Galles. Блюдо состояло из куриной грудки, фаршированной муссом из баранины, завернутой в булочки и украшенной спаржей и соусом Мадейра.

На славу поработали и над десертами: приглашенные могли выбрать любой из 27 изысканных тортов.

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"Официальным" же был фруктовый торт высотой полтора метра и весом 90 килограммов, созданный главным пекарем Королевской военно-морской кулинарной школы Дэвидом Эйвери. "Коринфские колонны" разделяли пять ярусов торта, выпеченные в форме шестиугольников, а украшения, начиная от цветов и заканчивая гербом королевской семьи и инициалами пары, разместили на каждой стороне.

Во время работы над тортом несколько человек два дня сортировали фрукты и ягоды, а на изготовление белой глазури и украшений, таких как инициалы молодоженов, фотографии их семейных домов и фамильные гербы, Эйвери потратил 11 недель!

Позже поклонники королевской семьи, которые не попали в список эксклюзивных гостей, могли купить кусочки торта Эйвери в качестве сувениров на память. В 2008 году один такой ломтик королевского торта был продан за более чем $1,5 тыс.

[ + – ] Дэвид Эйвери рядом со своим детищем Фото: Архивное фото

Какие клятвы давали друг другу Диана и Чарльз? Никакого "подчиняться"!

Клятвы жениха и невесты во многих отношениях были нетрадиционными. Так, Диана, при полной поддержке Чарльза, попросила исключить из своей клятвы слово "подчиняться", что позже обозреватели назвали "беспрецедентным поступком".

По информации New York Times, пара провела несколько "очень серьезных дискуссий" по этому вопросу, "прежде чем принять решение о том, что сейчас делают большинство современных английских пар".

Произнося клятвы, жених и невеста запутались. Диана настолько нервничала, что перепутала имена принца, назвав его Чарльзом Артуром Джорджем, а не Чарльзом Филиппом. А Чарльз вместо слов "мои мирские блага" сказал "твои блага".

Отметим, что позже обе невестки принцессы Дианы, Кейт Миддлтон и Меган Маркл, также отказались клясться своим мужьям в подчинении.

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Забытый поцелуй и новая традиция

После того, как принц Чарльз и Диана обменялись клятвами, жених забыл поцеловать свою невесту. Такой шаг у алтаря уже тогда для многих послужил предвестником грядущих проблем в жизни супругов.

Чтобы исправить ситуацию, молодожены обменялись поцелуем после свадьбы на балконе Букингемского дворца, куда они вышли, чтобы поприветствовать тысячи людей, пришедших поздравить их. Эта королевская свадебная традиция восходит к 1858 году, когда старшая дочь королевы Виктории, также по имени Виктория, вышла замуж за будущего немецкого монарха Фридриха III.

Культовый поцелуй Дианы и Чарльза на балконе вдохновил следующие королевские пары: принц Эндрю и Сара Фергюсон последовали их примеру в 1986 году, а Уильям и Кейт дважды поцеловались на балконе после церемонии 2011 года.

[ + – ] Легендарный поцелуй молодоженов на балконе Букингемского дворца Фото: Getty Images

Худший день в жизни принцессы Дианы

Несмотря на всю пышность торжества и резонас после него, Диана считала свадьбу худшим днем в своей жизни. Это стало известно после того, как в 2017 году неизданные кассеты, записанные Дианой в период с 1992 по 1993 годы, были озвучены в документальном фильме, посвященном 20-летию ее гибели в автокатастрофе.

Как писало издание Independent, принцесса Уэльская именно так охарактеризовала этот день. Причиной подобного отношения к свадьбе могло послужить то, что Диана точно знала: среди гостей присутствовала Камилла Паркер-Болуз, в которую всю жизнь был влюблен Чарльз.

"Если бы я могла написать свой собственный сценарий, я бы попросила моего мужа уехать со своей женщиной (Камиллой) и никогда не вернуться", – сказала Диана.

На других записях, которые легли в основу биографической книги Эндрю Мортона 1992 года "Диана: ее истинная история", принцесса рассказала о том, как была наивна в день свадьбы:

"Я помню, что была так влюблена в своего мужа, что не могла отвести от него глаз. Я просто считала себя самой удачливой девушкой в мире. Он будет заботлив со мной! Что ж, я ошибалась…"

[ + – ] Молодожены на балконе Букингемского дворца Фото: Скриншот

Когда пара обменялась клятвами в вечной любви, архиепископ Кентерберийский Роберт Ранси, проводивший церемонию бракосочетания, сказал:

"Вот материал, из которого складываются сказки – принц и принцесса в день их свадьбы. Наша вера рассматривает день свадьбы не как точку прибытия, а как место, откуда на самом деле начинается приключение".

О том, как драматически складывалась семейная жизнь этой пары, позже напишут книги и снимут фильмы. Однако об их свадьбе, даже спустя 40 лет, будут вспоминать с восторгом.