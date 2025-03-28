Брат Лорен Санчес озвучил первые детали ее грядущей свадьбы с Джеффом Безосом

Дата свадьбы не разглашается, но известно, что она состоится летом в Венеции. Пара якобы уже разослала официальные приглашения.

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Миллиардер Джефф Безос, основатель Amazon, и его невеста Лорен Санчес готовятся к свадьбе, которая, по последним данным, пройдет летом в Италии. Старший брат бывшей телеведущей Пол Санчес рассказал журналистам TMZ первые детали о грядущем торжестве.

По его словам, это будет нечто невероятное.

"Я думаю, это будет как в случае с принцессой Дианой. Просто грандиозно и весело, просто взрыв. У нас пока нет никаких подробностей, например, где именно это будет и т. п. Я в невероятном восторге. Это будет потрясающее событие. Оно будет звездным и веселым", – заявил он.

Принцесса Диана и король Чарльз поженились на роскошной церемонии 1981 года, которую посмотрели более 750 миллионов человек по всему миру. Названное "свадьбой века", бракосочетание наследника престола обошлось в $48 миллионов ( $168 миллионов с учетом инфляции на сегодняшний день).

Пол добавил, что Лорен и Джефф, скорее всего, попросят гостей на своей свадьбе вместо подарка молодоженам пожертвовать деньги в благотворительную организацию по их выбору. Поговаривают, что среди гостей будут Кэти Перри, Ева Лонгория и Кардашьяны.

Под конец беседы Санчес признался, что разговаривает с сестрой 3-4 раза в неделю, но она "почти ничего не говорит о свадьбе".

"Они так заняты, знаете ли, запуск через три недели. И я буду там, это будет круто. Посмотрим, что будет дальше", – закончил он. Под запуском Пол имеет виду, что Лорен присоединится к полностью женскому экипажу, включая Кэти Перри, Гейл Кинг, бывшего ученого NASA Аишу Боу, ученого и активистку Аманду Нгуен и кинопродюсера Керианн Флинн, и 14 апреля они отправятся в космос.

Ранее Лорен рассказывала, как она волнуется перед полетом.

"Я никогда не думала, что у меня будет шанс отправиться в космос. Но это путешествие – больше, чем просто космический полет, оно о том, чтобы вдохновить следующее поколение исследователей и мечтателей, быть смелыми и принимать приключения в стремлении к обучению и развитию как личности", – призналась она.

Санчес добавила, что впечатляющая команда сделает ее опыт еще более значимым:

"Каждая женщина привносит свой уникальный жизненный опыт и таланты", — сказала она изданию.

Лорен Санчес полетит в космос 14 апреля

Возвращаясь к грядущей свадьбе, отметим, что о бракосочетании пары писали еще в конце прошлого года. По слухам, влюбленные планировали пожениться в Аспене, где Безос даже арендовал шале для многочисленных гостей, а бюджет торжества должен был составить $600 млн. Однако позже миллиардер опроверг эту информацию.

Джефф сделал предложение Лорен в мае 2023 года, через четыре года после того, как они публично объявили о своем романе на вечеринке после церемонии вручения премии "Золотой глобус".

Ранее Фокус писал, что невеста Джеффа Безоса заинтриговала поклонников странным посланием.