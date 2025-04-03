Мер Венеції відреагував на невдоволення італійських ЗМІ прийдешнім весіллям Джеффа Безоса

Засновник Amazon Джефф Безос і його 55-річна наречена Лорен Санчес активно готуються до весілля, яке відбудеться з 24 по 26 червня у Венеції. Пара повністю забронювала п'ять готелів і весь флот водних таксі Венеції, що вже викликало критику в італійських ЗМІ.

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Про це пише Variety.

Закоханих днями помітили в місті на воді, коли вони обідали в ресторані з відомою модельєркою Діаною фон Фюрстенберг.

Після того як провідна італійська щоденна газета Corriere della Sera поскаржилася в редакційній статті, що Безос "захопить Венецію цілком: таксі, гондоли, готелі", назвавши це "прикрим дисбалансом", мер Венеції Луїджі Бругнаро виступив із заявою, намагаючись пом'якшити суперечки.

"Численні домисли і фейкові новини, що циркулюють навколо весілля Джеффа Безоса, абсолютно безпідставні", — сказав чиновник, додавши, що місто співпрацює з організаторами весілля.

Бругнаро пояснив, що на церемонії будуть присутні близько 200 гостей, зазначивши, що в минулому Венеція приймала міжнародні заходи "з набагато більшим впливом, ніж це", згадавши, зокрема, Венеціанський кінофестиваль.

За повідомленнями преси, весілля може відбутися на суперяхті Безоса вартістю $500 мільйонів, пришвартованій у Венеціанській лагуні, хоча розглядають й інші варіанти. Подейкують, що в списку гостей заходу будуть Єва Лонгорія, Кеті Перрі, співведуча "CBS Mornings" Гейл Кінг, Орландо Блум, Леонардо Ді Капріо, Опра Вінфрі, Барбара Стрейзанд, Кріс Дженнер і Кім Кардаш'ян. Очікується, що торжество відвідають Дональд Трамп і король Йорданії.

Тим часом Лорен готується до польоту в космос, який заплановано на 14 квітня. Місія організована Санчес спільно з аерокосмічною компанією Безоса Blue Origin. До складу екіпажу місії також входять багамсько-американська аерокосмічна інженерка Аїша Боу, активістка за громадянські права Аманда Нгуєн, співачка Кеті Перрі, кінопродюсерка Керіанн Флінн і журналістка Гейл Кінг.

Раніше повідомлялося, що пара планувала одружитися минулого Різдва в Аспені, проте Безос спростував чутки про одруження.

Джефф освідчився Лорен у травні 2023 року, через чотири роки після того, як вони публічно оголосили про свій роман на вечірці після церемонії вручення премії "Золотий глобус".

Нагадаємо, Фокус писав, що брат Лорен Санчес відкрив деталі майбутнього свята.