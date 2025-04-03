Вії не відваляться: 55-річна наречена Джеффа Безоса полетить у космос

Колишня телеведуча і філантропка Лорен Санчес, наречена одного з найбагатших людей планети Джеффа Безоса, 14 квітня вирушить в 11-хвилинну подорож на орбіту Землі разом з іншими знаменитостями.

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На борт космічного корабля компанії Blue Origin вона збирається привнести нотку гламуру, пише Elle.

Дізнавшись, що Лорен летить у космос, її шанувальники поцікавилися, чи буде вона в повному макіяжі, оскільки Санчес відома любов'ю до прикрас, дизайнерських суконь та ідеального мейку. У бесіді з журналом вона, а також її майбутні попутниці — співачка Кеті Перрі, журналістка Гейл Кінг, колишня ракетна науковиця НАСА Аїша Боу, активістка за цивільні права Аманда Нгуєн і кінопродюсерка Керіанн Флінн — обговорили майбутній політ і підготовку до нього, зокрема і зовнішній вигляд.

"Космос нарешті стане гламурним. Дозвольте мені сказати вам дещо. Якби я могла взяти з собою гламур, я б це зробила", — зізналася Перрі. Для Аманди важливо, щоб люди бачили їх такими, уточнивши, що це — "дихотомія інженера і вченого, а потім — краси і моди", і що вона планує нафарбувати губи.

Команда, яка вирушить у космос 14 квітня Фото: Elle

Натоість Гейл запитала, що буде з нарощеними віями.

"Мої приклеєні. Вони хороші", — відповіла Лорен.

Нарощування вій виконує майстер, і зазвичай воно коштує від $180 до $350. Процедура займає близько двох годин, а нарощені вії потребують регулярного догляду і тримаються близько трьох тижнів. Однак існують деякі ризики, пов'язані з нарощуванням, включно з війковими кліщами.

Згадані знаменитості збираються вирушити в космос на борту рейсу Blue Origin Flight NS-3. Трьома тижнями раніше Blue Origin, приватна космічна компанія, що належить нареченому Санчес, мільярдеру Джеффу Безосу, публічно оголосила, що 31-ша місія ракети New Shepard буде складатися винятково з жінок — уперше після одиночного польоту в космос російської астронавтки Валентини Терешкової 1963 року. Оскільки приватні космічні польоти все ще в новинку, оголошення Blue Origin зустріли зі здивуванням у соціальних мережах, новинних випусках і групових чатах.

Санчес, яка керувала організацією історичної місії, каже, що вона обрала кожну з жінок через їхню доведену здатність надихати інших.

"Усі ці жінки — самостійні оповідачки. Вони вирушать у космос і зможуть поширювати те, що вони відчували, різними способами", — заявила вона.

Лорен захоплено відгукувалася про свій майбутній політ в Instagram. На кадрах, якими вона поділилася, майбутня дружина мільярдера позувала з членами команди, які готували політ.

"Я спостерігала за запусками @BlueOrigin із землі та знімала їх із неба. Досі не можу повірити, що в мене справді буде можливість піднятися в повітря і політати з найдивовижнішою командою", — написала вона в соцмережі.

Раніше Фокус писав, що Лорен Санчес і Джефф Безос готуються до весілля, яке пройде влітку у Венеції, а брат журналістки розкрив перші деталі майбутньої урочистості.