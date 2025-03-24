Наречена Джеффа Безоса заінтригувала шанувальників дивним посланням (фото)

Лорен Санчес щосили готується до весілля з мільярдером. Журналіст Ділан Баєрс розкрив перші подробиці майбутнього торжества.

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55-річна наречена мільярдера Джеффа Безоса, Лорен Санчес, опублікувала загадкове послання в сторіс Instagram якраз у той момент, коли з'явилися новини про те, що вона та її коханий нібито розіслали запрошення на весілля.

У пості зображено намальовану оголену анімовану жіночу фігуру на крилі літака, а її волосся майорить на вітрі

"Настрій", – йдеться в підписі.

Фото: Скриншот

Як пише Daily Mail, Лорен і Джефф, засновник Amazon, зв'яжуть себе узами шлюбу цього літа у Венеції, Італія. Уперше про весілля розповів журналіст Ділан Баєрс у себе на сторінці в X, викликавши шквал обговорень довгоочікуваного весілля пари мільярдера зі статками в $190 млрд.

Фото: Скриншот

Пара заручилася в травні 2023 року, і Санчес похвалилася 20-каратною діамантовою каблучкою за $2,5 млн. У минулому інтерв'ю Vogue Санчес зізналася, що Джефф сховав каблучку під подушкою, яку вона знайшла, готуючись до сну.

"Коли він відкрив коробку, я, здається, трохи знепритомніла", — згадувала вона.

Незабаром після заручин Санчес і Безос відсвяткували цю подію, влаштувавши розкішну вечірку на його яхті в Позітано.

Їхній роман став надбанням громадськості 2019 року.

Ходили чутки, що 28 грудня минулого року в Аспені мало відбутися "зимове чарівне весілля" з бюджетом у $600 млн, але дата минула, а одруження не було. Пізніше мільярдер спростував цю інформацію. Санчес же говорила, що з нетерпінням чекає, коли стане місіс Безос, натякаючи, що візьме прізвище чоловіка після того, як вони зв'яжуть себе узами шлюбу.

За її словами, їй не вірилося, що її життя після 50 років так круто зміниться.

"Я ніколи не думала, що в 54 роки стану письменницею, що вийду заміж. Я маю на увазі, життя тільки починається", — відверто говорила вона.

Раніше Фокус писав, що експерти підрахували, скільки витратила Лорен Санчес на вбрання і прикраси для інавгурації. Образ нареченої мільярдера став одним з найбільш недоречних на заході в Капітолії.