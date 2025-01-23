Експерти підрахували, скільки витратила Лорен Санчес на вбрання та прикраси для інавгурації

Наречена Джеффа Безоса не економить на собі і намагається підкреслити статус нареченої одного з найбагатших людей у світі.

Related video

55-річна Лорен Санчес, колишня журналістка і наречена одного з найбагатших людей у світі, засновника Amazon Джеффа Безоса, може дозволити собі витрачати на одяг і прикраси захмарні суми, чим і користується. Вона часто обирає обтислі вбрання, що підкреслюють вигини, зокрема вбрання для інавгурації, щоб відсвяткувати перемогу президента Дональда Трампа. Їхню вартість у бесіді з FEMAIL приблизно озвучили експерти моди.

На вечерю при свічках, яка пройшла в Національному будівельному музеї, Лорен з'явилася в блискучій чорній сукні без бретелей від Dolce & Gabbana. За словами відомої стилістки Аманди Массі, вбрання, швидше за все, ексклюзивне:

"Сукня, схоже, виготовлена на замовлення, оскільки її неможливо знайти в колекціях відтепер до 2023 року". Її приблизна ціна — від $15 тис. до $20 тис."

Лорен завершила образ сліпучими коштовностями від знаменитої дизайнерки ювелірних прикрас Lorraine Schwartz, включно з кольє з діамантами грушоподібного ограновування, сітчастим браслетом-манжетом, діамантовою каблучкою на мізинець і діамантовими сережками.

Ірина Аран, засновниця Facets Fine Jewelry, припустила, що ціна ефектних коштовностей у поєднанні з чорною сукнею — від $6 млн до $10 млн. Лише овальна каблучка-солітер для мізинця коштує до $2 млн, виходячи з її дизайну, оскільки овали важко знайти в наявності.

На церемонії інавгурації Санчес з'явилася в надто відвертому, але так само дорогому ансамблі. Вона була в білому костюмі з мереживним бюстьє. Усе – від Alexander McQueen. Такий топ-бюстьє з бавовняного мережива з атласною обробкою продається за $1890. Блейзер коштує $2590 доларів. Згідно з описом блейзера, його слід носити "тільки з мереживним бюстгальтером". Штани коштують $990.

Лорен Санчес на інавгурації Дональда Трампа в Капітолії Фото: Getty

Лорен також одягла діамантові сережки-пусети вартістю від $20 тис. до $30 тис. і свою обручку з діамантом у 30 карат.

Потім Лорен переодяглася в ніжну персикову шифонову сукню від кутюр Dolce & Gabbana для балу Starlight Ball. Вона доповнила персикову сукню ще більшою кількістю коштовностей від Lorraine Schwartz, яка створювала індивідуальні прикраси для таких знаменитостей, як Бейонсе, Блейк Лайвлі та Кім Кардаш'ян.

Лорен продемонструвала вишукані сережки-люстри, всипані перлами.

Аманда Массі вважає, що вартість зшитої на замовлення сукні з делікатної тканини становитиме близько $40 тис.

Раніше Фокус писав, чому Санчес виглядала незадоволеною на інавгурації Трампа.