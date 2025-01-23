Эксперты подсчитали, сколько потратила Лорен Санчес на наряды и украшения для инаугурации

Невесьа Джеффа Безоса не экономит на себе и старается подчеркнуть статус невесты одного из богатейших людей в мире.

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55-летняя Лорен Санчес, бывшая журналистка и невеста одного из самых богатых людей в мире, основателя Amazon Джеффа Безоса, может позволить себе тратить на одежду и украшения заоблачные суммы, чем и пользуется. Она часто выбирает обтягивающие, подчеркивающие изгибы наряды, включая наряды для инаугурации, чтобы отпраздновать победу президента Дональда Трампа. Их стоимость в беседе с FEMAIL приблизительно озвучили эксперты моды.

На ужин при свечах, который прошел в Национальном строительном музее, Лорен появилась в блестящем черном платье без бретелек от Dolce & Gabbana. По словам известной стилистки Аманды Масси, наряд, скорее всего, эксклюзивный:

"Платье, похоже, изготовлено на заказ, поскольку его невозможно найти в коллекциях с настоящего момента по 2023 год". Его примерная цена – от $15тыс. до $20 тыс.

Лорен завершила образ ослепительными драгоценностями от знаменитого дизайнера ювелирных украшений Lorraine Schwartz, включая колье с бриллиантами грушевидной огранки, сетчатый браслет-манжету, бриллиантовое кольцо на мизинец и бриллиантовые серьги.

Ирина Аран, основательница Facets Fine Jewelry, предположила, что цена эффектных драгоценностей в сочетании с черным платьем – от $6 млн до $10 млн. Только овальное кольцо-солитер для мизинца стоит до $2 млн, исходя из его дизайна, поскольку овалы трудно найти в наличии.

На церемонии инаугурации Санчес появилась в слишком откровенном, но все так же дорогом ансамбле. Она была в белом костюме с кружевным бюстье. Все – от Alexander McQueen. Такой топ-бюстье из хлопкового кружева с атласной отделкой продается за $1890. Блейзер стоит $2590 долларов. Согласно описанию блейзера, его следует носить "только с кружевным бюстгальтером". Брюки стоят $990.

Лорен Санчес на инаугурации Дональда Трампа в Капитолии Фото: Getty

Лорен также надела бриллиантовые серьги-гвоздики ценой от $20 тыс. до $30 тыс. и свое обручальное кольцо с бриллиантом в 30 карат.

Затем Лорен переоделась в нежное персиковое шифоновое платье от кутюр Dolce & Gabbana для бала Starlight Ball. Она дополнила персиковое его еще большим количеством драгоценностей от Lorraine Schwartz, которая создавала индивидуальные украшения для таких знаменитостей, как Бейонсе, Блейк Лайвли и Ким Кардашьян.

Лорен продемонстрировала изысканные серьги-люстры, усыпанные жемчугом.

Аманда Масси полагает, что стоимость сшитого на заказ платья из деликатной ткани составит около $40 тыс.

Ранее Фокус писал, почему Санчес выглядела недовольной на инаугурации Трампа.