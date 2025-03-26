Приїдуть Трамп і королева Йорданії: яким буде весілля Джеффа Безоса у Венеції

Розкішне весілля, як очікується, затьмарить торжество Джорджа Клуні, адже до Венеції приїдуть десятки зірок і, можливо, навіть президент США.

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Глава Amazon Джефф Безос славився своєю ощадливістю, коли був одружений з Маккензі Скотт. Але тепер мільярдер збирається одружитися з журналісткою Лорен Санчес наприкінці червня. І це весілля точно стане головною світською подією літа 2025. Про це пише Daily Mail.

У 2023 році друга за багатством людина у світі подарувала Санчес діамантову каблучку вартістю 2,5 мільйона доларів з гігантським діамантом. І тепер, коли шлюбний договір укладено, Лорен Санчес і Джефф Безос готові зв'язати себе узами шлюбу так, що це приголомшить весь світ.

Каблучка Лорен Санчес за мільйони доларів Фото: Getty Images

Наречена повідомила, що вже вибрала сукню, імовірно від Oscar de la Renta, і за підтримки такого авторитетного експерта зі стилю, як глава Vogue Анна Вінтур .

Вінтур взяла Санчес під своє крило перед Met Gala Ball минулого року і явно дала їй поради щодо стилю.

Лорен Санчес Фото: Getty Images

Серед очікуваних гостей, які є друзями нареченого, будуть президент США Дональд Трамп, кінозірка Леонардо Ді Капріо, магнат Білл Гейтс і ведуча ток-шоу Опра Вінфрі.

Численні джерела припускають, що їхнє весілля буде неймовірно романтичним і відбудеться у Венеції наприкінці червня.

Лорен Санчес і Джефф Безос Фото: Getty Images

Ймовірними гостями також стануть модельєр Діана фон Фюрстенберг та її чоловік, мільярдер і медіамагнат Баррі Діллер.

Серед друзів нареченої, як очікується, будуть Кім Кардаш'ян і її мати Кріс Дженнер, співачка Барбра Стрейзанд, королева Йорданії Ранія і, звичайно ж, Анна Вінтур.

Це буде урочистість такого масштабу, що порівняно з ним пишне весілля Джорджа Клуні в цьому італійському місті 2014 року за участю Сінді Кроуфорд, Метта Деймона і Емілі Блант здасться досить скромним.

Інсайдери вважають, що місцем проведення весілля може стати яхта Безоса Koru вартістю 500 мільйонів доларів, яку пришвартують у Венеціанській лагуні.

Яхта Безоса припливе до Венеції на торжество Фото: Getty Images

Саме тут Безос освідчився Санчес, а назва цього місця мовою маорі означає "новий початок".

Однак інші джерела повідомляють, що яхта тільки "бере участь", а сама церемонія, можливо, відбудеться в розкішному венеціанському палаццо. Показово, що два найкращі готелі міста, Gritti Palace і семизірковий Aman, повністю заброньовані з 26 по 29 червня.

Запрошення на церемонію, яка відбудеться влітку у Венеції, Італія, вже розіслані.

На весілля Джефф Безос явно запросить усіх своїх багатих друзів Фото: Getty Images

У розкішному палаццо XVI століття Aman Клуні та його дружина-юрист Амаль обмінялися клятвами на "приватній, символічній" церемонії, а наступного дня вирушили підписувати необхідні документи на цивільній церемонії, яку провів мер у ратуші XIV століття.

Новинний сайт Венеції повідомив: "У рамках підготовки до заходу Венеція готується до прибуття VIP-персон. Найкращі розкішні готелі міста вже заброньовані, і, як повідомляється, весь флот водних таксі буде надано для перевезення гостей каналами. Логістика вказує на вкрай ексклюзивне, ретельно скоординоване святкування... весілля має стати визначальною світською подією 2025 року не тільки для пари, а й для самої Венеції".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про раптовий роман Джеффа Безоса і його скандальне розлучення, яке обійшлося йому в половину статків.