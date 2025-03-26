Приедут Трамп и королева Иордании: какой будет свадьба Джеффа Безоса в Венеции

Роскошная свадьба, как ожидается, затмит торжество Джорджа Клуни, ведь в Венецию приедут десятки звезд и, возможно, даже президент США.

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Глава Amazon Джефф Безос славился своей бережливостью, когда был женат на Маккензи Скотт. Но теперь миллиардер собирается жениться на журналистке Лорен Санчес в конце июня. И эта свадьба точно станет главным светским событием лета 2025. Об этом пишет Daily Mail.

В 2023 году второй по богатству человек в мире подарил Санчес бриллиантовое кольцо стоимостью 2,5 миллиона долларов с гигантским бриллиантом. И теперь, когда брачный договор заключен, Лорен Санчес и Джефф Безос готовы связать себя узами брака так, что это ошеломит весь мир.

Кольцо Лорен Санчес за миллионы долларов Фото: Getty Images

Невеста сообщила, что уже выбрала платье, предположительно от Oscar de la Renta, и при поддержке такого авторитетного эксперта по стилю, как глава Vogue Анна Винтур .

Винтур взяла Санчес под свое крыло перед Met Gala Ball в прошлом году и явно дала ей советы по стилю.

Лорен Санчес Фото: Getty Images

Среди ожидаемых гостей, являющихся друзьями жениха, будут президент США Дональд Трамп, кинозвезда Леонардо Ди Каприо, магнат Билл Гейтс и ведущая ток-шоу Опра Уинфри.

Многочисленные источники предполагают, что их свадьба будет невероятно романтичной и состоится в Венеции в конце июня.

Лорен Санчес и Джефф Безос Фото: Getty Images

Вероятными гостями также станут модельер Диана фон Фюрстенберг и ее муж, миллиардер и медиамагнат Барри Диллер.

Среди друзей невесты, как ожидается, будут Ким Кардашьян и ее мать Крис Дженнер, певица Барбра Стрейзанд, королева Иордании Рания и, конечно же, Анна Винтур.

Это будет торжество такого масштаба, что по сравнению с ним пышная свадьба Джорджа Клуни в этом итальянском городе в 2014 году с участием Синди Кроуфорд, Мэтта Дэймона и Эмили Блант покажется довольно скромной.

Инсайдеры полагают, что местом проведения свадьбы может стать яхта Безоса Koru стоимостью 500 миллионов долларов, которую пришвартуют в Венецианской лагуне.

Яхта Безоса приплывет в Венецию на торжество Фото: Getty Images

Именно здесь Безос сделал предложение Санчес, а название этого места на языке маори означает "новое начало".

Однако другие источники сообщают, что яхта только "участвует", а сама церемония, возможно, пройдет в роскошном венецианском палаццо. Показательно, что два лучших отеля города, Gritti Palace и семизвездочный Aman, полностью забронированы с 26 по 29 июня.

Приглашения на церемонию, которая состоится летом в Венеции, Италия, уже разосланы.

На свадьбу Джефф Безос явно пригласит всех своих богатых друзей Фото: Getty Images

В роскошном палаццо XVI века Aman Клуни и его жена-юрист Амаль обменялись клятвами на "частной, символической" церемонии, а на следующий день отправились подписывать необходимые документы на гражданской церемонии, которую провел мэр в ратуше XIV века.

Новостной сайт Венеции сообщил: "В рамках подготовки к мероприятию Венеция готовится к прибытию VIP-персон. Лучшие роскошные отели города уже забронированы, и, как сообщается, весь флот водных такси будет предоставлен для перевозки гостей по каналам. Логистика указывает на крайне эксклюзивное, тщательно скоординированное празднование… свадьба должна стать определяющим светским событием 2025 года не только для пары, но и для самой Венеции".

Напомним, ранее Фокус писал о внезапном романе Джеффа Безоса и его скандальном разводе, который обошелся ему в половину состояния.