Размером с галактику: подруга Безоса, Лорен Санчес, показала кольцо с огромным бриллиантом

Таблоиды считают, что миллиардер подарил кольцо Лорен на помолвку, хоть пока неизвестно, собираются ли они пожениться

Когда Джефф Безос приземлился в Техасе на борту своей капсулы New Shepard, то его на Земле встречала целая толпа, в том числе и его подруга Лорен Санчес, ради которой основатель Amazon расстался со своей женой Маккензи в 2019 году. Лорен не упустила шанс блеснуть своим роскошным помолвочным кольцом с желтым бриллиантом. Об этом пишет People.

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Джефф покинул борт New Shepard в ковбойской шляпе, и первой, кого он обнял, ступив на Землю, была его мать, Джеклин.

Затем он заключил в объятия Лорен Санчес. 51-летняя телеведущая ради такого события оделась просто, элегантно и дорого.

На ней было короткое платье от бренда Oscar de la Renta за 2600 долларов, ковбойские сапоги и ковбойская шляпа.

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А кроме огромного кольца, про которое таблоиды пишут, что оно "размером с целую галактику", она также надела бриллиантовые сережки, колье с подвеской и усыпанные алмазами часы Rolex стоимостью 17 500 долларов.

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Напомним, запуск New Shepard Безоса состоялся 20 июля. Дата была выбрана неслучайно, именно в этот день на Луну отправился "Аполлон 11" в 1969 году с Нилом Армстронгом, Баззом Олдрином и Майклом Коллинзом на борту.

Безос и еще три члена команды пробыли в космосе 10 минут, во время которых успели побывать в невесомости, записать несколько видео и даже отправить письмо на Землю. Они поиграли в мяч и побросались едой.