Розміром із галактику: подруга Безоса, Лорен Санчес, показала каблучку з величезним діамантом

Таблоїди вважають, що мільярдер подарував каблучку Лорен на заручини, хоча поки невідомо, чи збираються вони одружитися

Коли Джефф Безос приземлився в Техасі на борту своєї капсули New Shepard, його на Землі зустрічала ціла юрба, у тому числі його подруга Лорен Санчес, заради якої засновник Amazon розлучився зі своєю дружиною Маккензі в 2019 році. Лорен не упустила шанс блиснути своєю розкішною каблучкою з жовтим діамантом на заручини. Про це пише People.

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Джефф покинув борт New Shepard у ковбойському капелюсі, і першою, кого він обійняв, ступивши на Землю, була його мати, Джеклін.

Потім обійняв Лорен Санчес. 51-річна телеведуча заради такої події одяглася просто, елегантно та дорого.

На ній була коротка сукня від бренду Oscar de la Renta за 2600 доларів, ковбойські чоботи та ковбойський капелюх.

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А крім величезної каблучки, про яку таблоїди пишуть, що вона "розміром із цілу галактику", вона також одягла діамантові сережки, кольє з підвіскою та годинник з алмазами Rolex вартістю 17 500 доларів.

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Нагадаємо, запуск New Shepard Безоса відбувся 20 липня. Дата була обрана не випадково, саме в цей день на Місяць відправився "Аполлон 11" в 1969 році з Нілом Армстронгом, Баззом Олдріном і Майклом Коллінзом на борту.

Безос і ще три члени команди пробули в космосі 10 хвилин, під час яких встигли побувати в невагомості, записати кілька відео та навіть відправити лист на Землю. Вони пограли в мʼяч і покидали їжу.