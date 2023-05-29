Плавучий гараж. Чому за супер'яхтою Джеффа Безоса слідує ще одне судно за 75 мільйонів доларів

Наразі мільярдер зі своєю коханою Лорен Санчес відпочивають на Французькій Рів'єрі на новій розкішній яхті "Кору" за півмільярда доларів.

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Джефф Безос, засновник компанії Amazon вперше вийшов у море на своїй новій розкішній вітрильній яхті Koru, але оскільки дизайн яхти явно зіпсували б вертолітний майданчик і бокси для водних мотоциклів, то за нею всюди слідує спеціальне допоміжне судно за "скромні" 75 мільйонів доларів. Про це пише Daily Mail.

Зараз мегаяхта Koru, яка отримала назву з мови маорі — "нові починання", — кинула якір Французької Рів'єрі. Її вартість – 500 мільйонів доларів.

Яхта "Кору"

Приголомшливе судно поєднує в собі найкращі сучасні морські технології із зовнішнім виглядом старих вітрильних кораблів.

Koru рухається парою надзвичайно потужних двигунів MTU Rolls Royce, але за бажанням, Безос може використовувати та вітрила.

Про інтер'єр суперяхти Безоса відомо небагато, але з ціною 500 мільйонів доларів та орієнтовними експлуатаційними витратами приблизно 25 мільйонів доларів вона напевно буде буквально просякнута розкішшю.

Але тому, що дизайн яхти "Кору" був продуманий до дрібниць, ясно, що "псувати" його вертолітним майданчиком, або допоміжними приміщеннями було б дивно.

"Кору" та "Абеона"

Так що за нею всюди слідує судно Abeona, вартістю 75 мільйонів доларів. За даними Luxurylaunches, Abeona, названа на честь римської богині подорожей за кордон, була побудована на корабельні у Фліссінгені, Нідерланди після підписання контракту з Безосом у 2019 році.

Основна причина, через яку Безос купив судно супроводу, полягала в тому, що його наречена Лорен Санчес, навчений пілот вертольота, могла посадити свій Airbus ACH-135, коли вони були в морі, оскільки більший Koru не має власного посадкового майданчика.

Судно "Абеона"

53-річна Санчес є засновником Black Ops Aviation, першої компанії аерофотознімання, що належить жінці. Вона прославилася як репортер у сфері розваг в Америці та як ведуча новин, а також отримала премію "Еммі" за свою роботу як провідну програму KCOP 13 News.

Також "Абеона" перевозить предмети розкоші, включаючи водні мотоцикли, спортивні автомобілі, мотоцикли та навіть човни меншого розміру. Фактично це дуже дорогий плавучий гараж.

Нагадаємо, Лорен Санчес була одружена з бізнесменом Патріком Вайтселлом з 2005 року до їхнього розлучення у 2019 році. Відносини Лорен та Джеффа стали надбанням громадськості саме у 2019 році та на початку цього місяця з'явилася інформація про те, що вони побралися.

Носова фігура, що зображує Лорен Санчес

Але ніс яхти "Кору" прикрашає дерев'яна скульптура, що нагадує Лорен.