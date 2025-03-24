Невеста Джеффа Безоса заинтриговала поклонников странным посланием (фото)

Лорен Санчес вовсю готовится к свадьбе с миллиардером. Журналист Дилан Байерс раскрыл первые подробности грядущего торжества.

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55-летняя невеста миллиардера Джеффа Безоса, Лорен Санчес, опубликовала загадочное послание в сторис Instagram как раз в тот момент, когда появились новости о том, что она и ее возлюбленный якобы разослали приглашения на свадьбу.

В посте изображена нарисованная обнаженная анимированная женская фигура на крыле самолета, а ее волосы развеваются на ветру

"Настроение", – гласит надпись.

Фото: Скриншот

Как пишет Daily Mail, Лорен и Джефф, основатель Amazon, свяжут себя узами брака этим летом в Венеции, Италия. Впервые о свадьбе рассказал журналист Дилан Байерс у себя на странице в X, вызвав шквал обсуждений долгожданной свадьбы пары миллиардера с состоянием в $190 млрд.

Фото: Скриншот

Пара обручилась в мае 2023 года, и Санчес похвасталась 20-каратным бриллиантовым кольцом за $2,5 млн. В прошлом интервью Vogue Санчес призналась, что Джефф спрятал кольцо под подушкой, которую она нашла, готовясь ко сну.

"Когда он открыл коробку, я, кажется, немного потеряла сознание", – вспоминала она.

Вскоре после помолвки Санчес и Безос отпраздновали это событие, устроив роскошную вечеринку на его яхте в Позитано.

Их роман стал достоянием общественности в 2019 году.

Ходили слухи, что 28 декабря прошлого года в Аспене должна была состояться "зимняя волшебная свадьба" с бюджетом в $600 млн, но дата прошла, а бракосочетания не было. Позже миллиардер опроверг эту информацию. Санчес же говорила, что с нетерпением ждет, когда станет миссис Безос, намекая, что возьмет фамилию мужа после того, как они свяжут себя узами брака.

По ее словам, ей не верилось, что ее жизнь после 50 лет так круто изменится.

"Я никогда не думала, что в 54 года стану писательницей, что выйду замуж. Я имею в виду, жизнь только начинается", – откровенничала она.

Ранее Фокус писал, что эксперты подсчитали, сколько потратила Лорен Санчес на наряды и украшения для инаугурации. Образ невесты миллиардера стал одним из самых неуместных на мероприятии в Капитолии.