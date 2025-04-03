Ресницы не отвалятся: 55-летняя невеста Джеффа Безоса полетит в космос

Бывшая телеведущая и филантроп Лорен Санчес, невеста одного из богатейших людей планеты Джеффа Безоса, 14 апреля отправится в 11-минутное путешествие на орбиту Земли вместе с другими знаменитостями.

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На борт космического корабля компании Blue Origin она cобирается привнести нотку гламура, пишет Elle.

Узнав, что Лорен летит в космос, ее поклонники поинтересовались, будет ли она при полном макияже, поскольку Санчес известна любовью к украшениям, дизайнерским платьям и идеальному мейку. В беседе с журналом она, а также ее будущие попутчицы – певица Кэти Перри, журналистка Гейл Кинг, бывший ракетный ученый НАСА Аиша Боу, активистка за гражданские права Аманда Нгуен и кинопродюсер Керианн Флинн – обсудили предстоящий полет и подготовку к нему, в том числе и внешний вид.

"Космос наконец-то станет гламурным. Позвольте мне сказать вам кое-что. Если бы я могла взять с собой гламур, я бы это сделала", — призналась Перри. Для Аманды важно, чтобы люди видели их такими, уточнив, что это – "дихотомия инженера и ученого, а затем – красоты и моды", и что она планирует накрасить губы.

Команда, которая отправится в космос 14 апреля Фото: Elle

В свою очередь Гейл спросила, что будет с нарощенными ресницами.

"Мои приклеены. Они хорошие", – ответила Лорен.

Наращивание ресниц выполняет мастер, и обычно оно стоит от $180 до $350. Процедура занимает около двух часов, а нарощенные ресницы нуждаются в регулярном уходе и держатся около трех недель. Однако существуют некоторые риски, связанные с наращиванием, включая ресничных клещей.

Упомянутые знаменитости собираются отправиться в космос на борту рейса Blue Origin Flight NS-3. Тремя неделями ранее Blue Origin, частная космическая компания, принадлежащая жениху Санчес, миллиардеру Джеффу Безосу, публично объявила, что 31-я миссия ракеты New Shepard будет состоять исключительно из женщин — впервые после одиночного полета в космос российской астронавта Валентины Терешковой в 1963 году. Поскольку частные космические полеты все еще в новинку, объявление Blue Origin было встречено с удивлением в социальных сетях, новостных выпусках и групповых чатах.

Санчес, которая руководила организацией исторической миссии, говорит, что она выбрала каждую из женщин из-за их доказанной способности вдохновлять других.

"Все эти женщины — самостоятельные рассказчицы. Они отправятся в космос и смогут распространять то, что они чувствовали, разными способами", – заявила она.

Лорен восторженно отзывалась о своем будущем полете в Instagram. На кадрах, которыми она поделилась, будущая жена миллиардера позировала с членами команды, готовящими полет.

"Я наблюдала за запусками @BlueOrigin с земли и снимала их с неба. До сих пор не могу поверить, что у меня действительно будет возможность подняться в воздух и полетать с самой удивительной командой", – написала она в соцсети.

Ранее Фокус писал, что Лорен Санчес и Джефф Безос готовятся к свадьбе, которая пройдет летом в Венеции, а брат журналистки раскрыл первые детали грядущего торжества.