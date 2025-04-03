Мер Венеции отреагировал на недовольство итальянских СМИ грядущей свадьбой Джеффа Безоса

Основатель Amazon Джефф Безос и его 55-летняя невеста Лорен Санчес активно готовятся к свадьбе, которая состоится с 24 по 26 июня в Венеции. Пара полностью забронировала пять отелей и весь флот водных такси Венеции, что уже вызвало критику в итальянских СМИ.

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Об этом пишет Variety.

Влюбленных на днях заметили в городе на воде, когда они обедали в ресторане с известным модельером Дианой фон Фюрстенберг.

После того как ведущая итальянская ежедневная газета Corriere della Sera пожаловалась в редакционной статье, что Безос "захватит Венецию целиком: такси, гондолы, отели", назвав это "досадным дисбалансом", мэр Венеции Луиджи Бругнаро выступил с заявлением, пытаясь смягчить споры.

"Многочисленные домыслы и фейковые новости, циркулирующие вокруг свадьбы Джеффа Безоса, совершенно беспочвенны", — сказал чиновник, добавив, что город сотрудничает с организаторами свадьбы.

Бругнаро пояснил, что на церемонии будут присутствовать около 200 гостей, отметив, что в прошлом Венеция принимала международные мероприятия "с гораздо большим влиянием, чем это", упомянув, среди прочего, Венецианский кинофестиваль.

По сообщениям прессы, свадьба может состояться на суперяхте Безоса стоимостью $500 миллионов, пришвартованной в Венецианской лагуне, хотя рассматриваются и другие варианты. Поговаривают, что в списке гостей мероприятия будут Ева Лонгория, Кэти Перри, соведущая "CBS Mornings" Гейл Кинг, Орландо Блум, Леонардо Ди Каприо, Опра Уинфри, Барбара Стрейзанд, Крис Дженнер и Ким Кардашьян. Ожидается, что тордество посетят Дональд Трамп и корлева Иордании.

Тем временем Лорен готовится к полету в космос, который запланирован на 14 апреля. Мичссия организована Санчес совместно с аэрокосмической компанией Безоса Blue Origin. В состав экипажа миссии также входят багамско-американский аэрокосмический инженер Аиша Боу, активистка за гражданские права Аманда Нгуен, певица Кэти Перри, кинопродюсер Керианн Флинн и журналистка Гейл Кинг.

Ранее сообщалось, что пара планировала пожениться на прошлое Рождество в Аспене, однако Безос опроверг слухи о бракосочетании.

Джефф сделал предложение Лорен в мае 2023 года, через четыре года после того, как они публично объявили о своем романе на вечеринке после церемонии вручения премии "Золотой глобус".

Напомним, Фокус писал, что брат Лорен Санчес приоткрыл детали грядущего празднества.