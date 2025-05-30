Один из самых богатых мужчин мира готовится к свадьбе: кто невеста и какой будет церемония
До свадьбы одного из богатейших людей планеты, основателя Amazon Джеффа Безоса и его невесты, экс-журналистки и филантропа Лорен Санчес осталось меньше месяца, и становится известно все больше деталей о грядущем праздновании, которое уже называют бракосочетанием века. Торжества пройдут с 24 по 26 июня.
Как пишет Us Weekly со ссылкой на эксклюзивный источник, одевать невесту будет итальянский модный дом Dolce & Gabbana.
Роскошный бренд создал для нее несколько нарядов, которые Лорен будет менять во время многодневного празднования.
"Это будет большая свадьба и очень итальянская свадьба", — отметил инсайдер.
55-летняя Санчес давно является поклонницей Dolce & Gabbana, выбирая наряды этого дома для значимых, сентиментальных событий, будь то рядом с 61-летним Безосом на его дне рождения в прозрачном черном наряде или в первом ряду в воздушном белом кружеве на показе Dolce & Gabbana Alta Sartoria в Италии,
Филантроп и журналистка, удостоенная премии "Эмми", постоянно тяготеет к дизайнерам Доменико Дольче и Стефано Габбана, что делает их естественными партнерами ее свадебных кутюрье. Новость о том, что Санчес станет невестой в Dolce & Gabbana, – абсолютно логичное продолжение их дружбы и сотрудничества. Свадебный гардероб Лорен будет отражать живописную обстановку, будь то платье с корсетом, которое приковывает все взгляды у алтаря, или маленькое черное платье в будуарном стиле на приеме.
Предстоящее громкое торжество уже вызвало не только повышенный интерес, но и первые протесты. Например, жителям Венеции не нравится перспектива того, что город останется без лодок, которые отправят на перевозку гостей, а также засилья туристов, желающих поглазеть на приглашенных на свадьбу знаменитостей.
По слухам, на ней появятся Кэти Перри, Ким Кардашьян, Крис Дженнер и Ева Лонгория, которых видели на недавних девичниках Санчес в Париже.
Ранее Фокус писал, что:
- Брат Лорен Санчес раскрыл детали предстоящей свадьбы своей сестры.
- Джефф Безос снял для своей шикарной церемонии бракосочетания целый остров в Венеции.
Мы также рассказывали, кто будет петь на самой дорогой и роскошной свадьбе Лорен и Джеффа.