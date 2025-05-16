Лорен Санчес устроила девичник в Париже перед свадьбой с Джеффом Безосом (фото)

55-летняя экс-журналистка Лорен Санчес, которая собирается замуж за одного из богатейших людей планеты Джеффа Безоса, устроила девичник в Париже, позвав туда своих знаменитых подруг.

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Соответствующими черно-белыми фото она поделилась на странице в Instagram.

Среди тех, кто засветился на ее вечеринке, были Ким Кардашьян, Ева Лонгория, Кэти Перри, Крис Дженнер, Октоубер Гонсалес, Эльза Коллинз, Наташа Пунавалла, Лидия Кивес, Чарисса Томпсон и Вероника Смайли Грейзер.

Фото: Instagram laurenwsanchez

Они среди прочего наслаждались ужином в историческом ресторане Lafayette's Paris в Париже, который предлагает изысканные блюда французской кухни в современной интерпретации. Девушкам подали жареную курицу, салат "Цезарь" и норвежского копченого лосося, а также основное блюдо, включавшее грибной ригатони и жареную курицу.

Одна из гостей Лорен, Ким Кардашьян, находится в Париже в связи с рассмотрением дела о ее ограблении в 2016 году, где дает показания, и поэтому не отказала себе в удовольствии отдохнуть с Санчес и ее компанией.

"Провести время с девушками на девичнике Лорен было отличным способом завершить неделю после дачи показаний. Она рада, что все закончилось, но благодарна, что ее попросили дать показания в рамках суда", – рассказал журналистам источник, близкий к звезде.

Фото: Instagram laurenwsanchez

"Вечность начинается с дружбы, в окружении женщин, которые поддерживали меня, освещали мой путь в темные времена и формировали мое сердце на этом пути", – подписала снимки Лорен.

Октоубер Гонсалес, которая также присутствовала на девичнике, – жена бывшего бойфренда Санчес, от которого у нее есть 24-летний сын Никко. Женщины дружат и часто проводят время вместе со своими партнерами. После расставания Лорен сохранила теплые отношения с Тони.

На ужин в ресторан Санчес надела белое пушистое двубортное пальто с золотыми пуговицами. Ким Кардашьян была в топе, облегающих леггинсах и шубе из искусственного меха. Образ завершили черные туфли-лодочки.

Фото: Instagram laurenwsanchez

Фото: Instagram laurenwsanchez

Фото: Instagram laurenwsanchez

Кэти Перри выбрала шелковое платье с корсетом пыльно-розового цвета с высоким разрезом сзади и белые туфли на шпильках.

Лорен Санчес и Джефф Безос собираются пожениться в июне. Церемония бракосочетания пройдет на венецианском острове в театре под открытым небом. На их свадьбе выступят Элтон Джон и Леди Гага, а приглашения уже получили около 200 человек, в том числе несколько членов семьи Кардашьян/Дженнер, Перри и ее жених Орландо Блум, Леонардо Ди Каприо, а также Иванка Трамп, Джаред Кушнер, а также модель Карли Клосс и ее муж Джошуа Кушнер.

Пара пригласила на свадьбу и президента США Дональда Трампа, однако неизвестно, будет ли он.

Будущие молодожены публично объявили о своих отношениях в 2019 году. Пара обручилась в мае 2023 года после того, как Джефф сделал предложение на борту своей суперъяхты стоимостью $500 миллионов.

Ранее Фокус писал, что медийные персоны раскритиковали полет в космос Кэти Перри и Лорен Санчес.