Испортили триумф: медийные персоны раскритиковали полет в космос Кэти Перри и Лорен Санчес

14 апреля Кэти Перри, Лорен Санчес, Гейл Кинг, активистка за гражданские права Аманда Нгуен, бывший ракетный ученый Аиша Боу и режиссер Керианн Флинн совершили 11-минутный полет в космос в рамках миссии от Blue Origin. Рейс NS-31 стал первым запуском с полностью женским экипажем с момента одиночного полета в космос российской астронавтки Валентины Терешковой в 1963 году. Однако как рядовые обыватели, так и медийные персон не разделяют восторга новоиспеченных "астронавток".

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Как пишет Daily Mail, Кэти Перри и другие женщины подверглись волне критик в соцсетях.

В частности, модель и актриса Эмили Ратаковски раскритиковала миссию, назвав ее возмутительной.

"Эта космическая миссия сегодня утром? Это д***мо конца света. Это просто пародия. То, что ты заботишься о Матери-Земле, и это о Матери-Земле, и ты отправляешься на космическом корабле, построенном и оплаченном компанией, которая в одиночку уничтожает планету? "Посмотрите на состояние мира и подумайте, сколько ресурсов ушло на то, чтобы отправить этих женщин в космос. Для чего? Какой там был маркетинг? А затем попытаться сделать это как… Мне противно, буквально мне противно", – рассуждает она в TikTok.

В свою очередь актриса Оливия Манн еще перед запуском миссии выступила с ее осуждением. Она поразилась тому, во сколько обойдется 11-минутный полет.

"Что они делают? Например, зачем? Понимаете, о чем я? Я знаю, что это, возможно, не круто говорить, но в мире сейчас так много других важных вещей. Что вы собираетесь делать в космосе? Что вы там делаете?" – сказала она в эфире программы Today With Jenna And Friends.

Она сравнила запуск с аттракционом в Диснейленде, прежде чем спросить, почему участники полета должны были "рассказывать" об этом всем, а не просто подняться, хорошо провести время и вернуться.

"Я знаю, что это, вероятно, неприятно, но, типа, полет в космос стоит таких денег. Знаете, есть много людей, которые даже не могут позволить себе яйца", — подчеркнула она.

Ведущая Дженна Буш Хагер сообщила Оливии, что полностью женский экипаж отправится в космос "в гламуре", и женщинам сделают прически, макияж, даже наращивают ресницы.

Это еще больше удивило Манн.

"Они сказали это вслух?" – переспросила она.

Комедийная актриса Эми Шумер непросто высмеяла миссию, а даже притворилась, что присоединяется к ней.

"Ребята, в последнюю секунду они добавили меня в космос, и я отправляюсь в космос", — сказала она в видео в социальных сетях, держа в руках игрушку черной пантеры — издеваясь над Кэти, которая принесла маргаритку, чтобы послать привет своей дочери Дэйзи. Имя девочки переводится, как название этого цветка.

"Я возьму эту штуку. Она не имеет для меня никакого значения, но она была в моей сумке, и я была в метро, ​​и мне пришло сообщение, и они сказали: "Хочешь отправиться в космос?", поэтому я отправляюсь в космос. Спасибо всем, кто привел меня сюда, увидимся в космосе", – смеется она.

В другом видео Шумер лежала на кровати в кабинете врача и продолжала рассуждать о миссии, невнятно бормоча, как будто она находится под каким-то наркозом.

"Итак, я отправляюсь в космос. Я так взволнована. Лорен Санчес, Кэти Перри и Аманда Нгуен были моими путеводными звездами на протяжении всего этого путешествия, в которое меня только что позвали сегодня утром, чтобы стать частью космической команды, и мне это нравится. Я всегда хотела отправиться в космос… и также я просто хочу сказать, насколько высоко были люди, которые придумали название для космоса, они говорили: "Как нам его назвать? В нем так много всего… космоса, понимаете?" И они сказали: "Вот и все! Назовите его космосом". И типа… это было лучшее, что они могли сделать? "Но ладно, я поеду туда и не могу дождаться".

Фото: Скриншот

Актриса и режиссер Оливия Уайлд не смогла пройти мимо кадров с Кэти Перри, которая целует землю после приземления. Она поделилась мемом с целованием в сторис Instagram, выразив свое неодобрение.

Мем ссылался на недавний всплеск авиакатастроф и включал две фотографии Перри, на одной из которых она целует землю, а на другой бьет кулаком воздух, с подписью: "Выход с коммерческого рейса в 2025 году".

"Полагаю, за миллиард долларов можно было купить несколько хороших мемов", – написала она.

Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что полет Кэти Перри и Лорен Санчес в космос назвали подделкой и ритуалом Сатаны.