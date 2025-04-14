Первый в истории женский экипаж: Кэти Перри сегодня полетит в космос и обещает там спеть

Американская певица Кэти Перри сегодня, 14 апреля, полетит в космос в составе женской команды корабля New Shepard компании Blue Origin. Артистка сообщила, что считает минуты до события, показала капсулу и свое место и даже немного спела.

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"Петь я собираюсь и в космосе", – цитирует исполнительницу The Rolling Stone.

Также Кэти Перри сказала, что мечтала про космический полет 15 лет, и что ей до сих пор не верится, что это правда.

"Для меня огромная честь быть вместе с 5 неимоверными женщинами, которые вдохновляют, когда мы станем первым в истории женским космическим экипажем", – написала она в Instagram.

Вместе с Пэрри в полет отправятся тележурналистка Гейл Кинг, активистка Аманда Нгуен, кинопродюсер Керианна Флинн, аэрокосмический инженер Айша Боу и репортер Лорен Санчес – невеста основателя Blue Origin, миллиардера Джеффа Безоса.

Напомним, в конце февраля компания Blue Origin сообщила, что певица Кэти Перри вошла в состав команды из шести женщин для миссии NS-31. Эта команда должна стать первым женским летным экипажем после сольного полета советской космонавтки Валентины Терешковой в 1963 году.

Ранее Фокус писал, что Лорен Санчес, 55-летняя невеста Джеффа Безоса полетит в космос.