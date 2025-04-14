Перший в історії жіночий екіпаж: Кеті Перрі сьогодні полетить у космос і обіцяє там заспівати

Американська співачка Кеті Перрі сьогодні, 14 квітня, полетить у космос у складі жіночої команди корабля New Shepard компанії Blue Origin. Артистка повідомила, що рахує хвилини до події, показала капсулу і своє місце та навіть трохи заспівала.

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"Співати я збираюся і в космосі", - цитує виконавицю The Rolling Stone.

Також Кеті Перрі сказала, що мріяла про космічний політ 15 років, і що їй досі не віриться, що це правда.

"Для мене величезна честь бути разом із 5 неймовірними жінками, які надихають, коли ми станемо першим в історії жіночим космічним екіпажем", — написала вона в Instagram.

Разом із Перрі в політ вирушать тележурналістка Гейл Кінг, активістка Аманда Нгуєн, кінопродюсерка Керіанна Флінн, аерокосмічна інженерка Айша Боу і репортерка Лорен Санчес – наречена засновника Blue Origin, мільярдера Джеффа Безоса.

Нагадаємо, наприкінці лютого компанія Blue Origin повідомила, що співачка Кеті Перрі увійшла до складу команди з шести жінок для місії NS-31. Ця команда має стати першим жіночим льотним екіпажем після сольного польоту радянської космонавтки Валентини Терешкової 1963 року.

Раніше Фокус писав, що Лорен Санчес, 55-річна наречена Джеффа Безоса полетить у космос.