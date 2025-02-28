Вперше після Терешкової: Кеті Перрі полетить у космос в складі жіночого екіпажу (фото)

У команду увійшли шестеро жінок, які прагнуть надихнути на досягнення інших. Місія розпочнеться вже навесні.

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Американська співачка Кеті Перрі полетить у космос в складі команди для місії NS-31. Про це 27 лютого оголосили в компанії Blue Origin.

Команда складатиметься з шести жінок. Зазначається, що учасниці перевірять свої погляди на Землю, поділяться власними історіями та зможуть надихати майбутні покоління.

Фото учасниць місії NS-31 Фото: Blue Origin

До екіпажу NS-31 увійдуть:

Айша Боу — колишня учена-ракетниця NASA і бізнесвумен, генеральна директорка інженерної фірми STEMBoard і засновниця компанії LINGO, прагне надихнути молодь на здійснення мрій;

Аманда Нгуєн — науковиця в галузі біоастронавтики, працювала у місії шатла NASA STS-135 і займалась космічними дослідженнями, була номінована на Нобелівську премію миру за захист жертв сексуального насильства;

Гейл Кінг — відома журналістка і головна редакторка Oprah Daily, ведуча й інтерв’юєрка, "з нетерпінням чекає виходу з зони комфорту";

Кеті Перрі — виконавиця з понад 115 мільярдами трансляцій, світова суперзірка, має активну громадянську позицію, зокрема є послом доброї волі UNICEF, має власний фонд Firework для допомоги дітям, сподівається надихнути інших "досягти зірок у прямому та переносному сенсі";

Керіанна Флінн — кінопродюсерка, працювала в керівних органах благодійних та громадських організацій, завжди цікавилась дослідженнями, пригодами й космосом, прагне, щоб її політ послужив натхненням для сина Декса і "наступного покоління мрійників";

Лорен Санчес — журналістка і лауреатка премії "Еммі", авторка бестселерів New York Times і мати трьох дітей, жінка-пілот, засновниця першої компанію з виробництва аерофільмів, якою керує жінка, Black Ops, її мета — надихнути нове покоління дослідників.

Місія NS-31 стане 11-м польотом людини для програми New Shepard і 31-м в її історії. На сьогодні над лінією Кармана в межах програми перелетіли 52 особи. Ця команда — перший жіночий льотний екіпаж після самостійного польоту льотчиці-космонавтки СРСР Валентини Терешкової у 1963 році. Старт — вже навесні 2025 року.

Кеті Перрі прокоментувала пригоду, яка на неї чекає, в Instagram. Вона зауважила, що якби почула про свою участь в першому польоті жіночої команди у космос, не повірила б.

"У дитинстві нічого не виходило за межі моєї уяви. Хоча ми не мали багато чого, я ніколи не переставала дивитися на світ з надією на ДИВО! Я докладаю всіх зусиль, щоб жити так і зараз, і я мотивована більше, ніж будь-коли, бути прикладом для моєї доньки, що жінки повинні бути помітними", — поділилась співачка.

В останньому реченні вона використала каламбур, написавши take up space, що у буквальному значенні означає займати простір у космосі, а в переносному — впливати на світ.

"Ось чому ця можливість є такою неймовірною — щоб я могла показати всім наймолодшим і найвразливішим серед нас, що можна тягнутися до зірок, в прямому і переносному сенсі. Для мене велика честь бути серед цієї різноманітної групи небесних сестер", — заявила Кеті Перрі.

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