Зелений велетень повертається: вийшов перший тизер нового "Шрека" (відео)

Премʼєра "Шрека-5" буде наприкінці 2026 року. До зіркового касту озвучування приєдналася Зендея.

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Студія Universal Pictures представила перший тизер пʼятого "Шрека", розкривши акторів нової частини. Відео опублікували в YouTube 27 лютого.

У короткому ролику творці культової франшихи про зеленого кумедного огра показали головних персонажів, зокрема його з Фіоною доньку, яка подорослішала.

Дівчинку озвучує американська акторка Зендея. Окрім неї, у проєкті також беруть участь актори Майк Майєрс, Едді Мерфі та Кемерон Діас. Вони вже в попередніх частинах франшизи озвучували Шрека, Віслюка та Фіону.

Кадр з мультфільму "Шрек" Фото: кадр з мультфільму

Премʼєра нової частини "Шрека" в кінотеатрах буде на Різдво 2026 року, а саме 23 грудня.

Режисер нової частини франшизи — Волт Дорн, який брав участь у роботі над другою та третьою частинами як один зі сценаристів та створив "Тролів".

Наразі останній фільм франшизи — "Шрек назавжди", прем'єра якого була у 2010 році. У 2022 році також вийшов мультфільм "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання", який став спін-офом історії та продовженням мультфільму "Кіт у чоботях" (2011).

Нагадаємо, помер віслюк Перрі, який став прототипом героя "Шрека".

Також Фокус писав про те, яким Шрек мав бути спочатку.