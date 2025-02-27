Зеленый великан возвращается: вышел первый тизер нового "Шрека" (видео)

Премьера "Шрека-5" будет в конце 2026 года. К звездному касту озвучивания присоединилась Зендая.

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Студия Universal Pictures представила первый тизер пятого "Шрека", раскрыв актеров новой части. Видео опубликовали в YouTube 27 февраля.

В коротком ролике создатели культовой франшизы о зеленом забавном огра показали главных персонажей, в частности, его с Фионой повзрослевшую дочь.

Девочку озвучивает американская актриса Зендая. Кроме нее, в проекте также участвуют актеры Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас. Они уже в предыдущих частях франшизы озвучивали Шрека, Ослика и Фиону.

Кадр из мультфильма "Шрек" Фото: кадр с мультфильма

Премьера новой части "Шрека" в кинотеатрах будет на Рождество 2026 года, а именно 23 декабря.

Режиссер новой части франшизы — Уолт Дорн, который участвовал в работе над второй и третьей частями как один из сценаристов и создал "Троллей".

Сейчас последний фильм франшизы — "Шрек навсегда", премьера которого была в 2010 году. В 2022 году также вышел мультфильм "Кот в сапогах 2: Последнее желание", который стал спин-оффом истории и продолжением мультфильма "Кот в сапогах" (2011).

Напомним, умер осел Перри, который стал прототипом героя "Шрека".

Также Фокус писал о том, каким Шрек должен был быть изначально.