Впервые после Терешковой: Кэти Перри полетит в космос в составе женского экипажа (фото)

В команду вошли шесть женщин, которые стремятся вдохновить на достижения других. Миссия начнется уже весной.

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Американская певица Кэти Перри полетит в космос в составе команды для миссии NS-31. Об этом 27 февраля объявили в компании Blue Origin.

Команда будет состоять из шести женщин. Отмечается, что участницы проверят свои взгляды на Землю, поделятся собственными историями и смогут вдохновлять будущие поколения.

Фото участниц миссии NS-31 Фото: Blue Origin

В экипаж NS-31 войдут:

Айша Боу — бывшая ученая-ракетчица NASA и бизнесвумен, генеральный директор инженерной фирмы STEMBoard и основательница компании LINGO, стремится вдохновить молодежь на осуществление мечты;

Аманда Нгуен — ученый в области биоастронавтики, работала в миссии шаттла NASA STS-135 и занималась космическими исследованиями, была номинирована на Нобелевскую премию мира за защиту жертв сексуального насилия;

Гейл Кинг — известная журналистка и главный редактор Oprah Daily, ведущая и интервьюер, "с нетерпением ждет выхода из зоны комфорта";

Кэти Перри — исполнительница с более 115 миллиардами трансляций, мировая суперзвезда, имеет активную гражданскую позицию, в частности является послом доброй воли UNICEF, имеет собственный фонд Firework для помощи детям, надеется вдохновить других "достичь звезд в прямом и переносном смысле";

Кэрианна Флинн — кинопродюсер, работала в руководящих органах благотворительных и общественных организаций, всегда интересовалась исследованиями, приключениями и космосом, хочет, чтобы ее полет послужил вдохновением для сына Декса и "следующего поколения мечтателей";

Лорен Санчес — журналистка и лауреат премии "Эмми", автор бестселлеров New York Times и мать троих детей, женщина-пилот, основательница первой компании по производству аэрофильмов, которой руководит женщина, Black Ops, ее цель — вдохновить новое поколение исследователей.

Миссия NS-31 станет 11-м полетом человека для программы New Shepard и 31-м в ее истории. На сегодня над линией Кармана в рамках программы перелетели 52 человека. Эта команда — первый женский летный экипаж после самостоятельного полета летчицы-космонавта СССР Валентины Терешковой в 1963 году. Старт — уже весной 2025 года.

Кэти Перри прокомментировала приключение, которое ее ждет, в Instagram. Она отметила, что если бы услышала о своем участии в первом полете женской команды в космос, не поверила бы.

"В детстве ничего не выходило за пределы моего воображения. Хотя мы не имели многого, я никогда не переставала смотреть на мир с надеждой на ЧУДО! Я прилагаю все усилия, чтобы жить так и сейчас, и я мотивирована больше, чем когда-либо, быть примером для моей дочери, что женщины должны быть заметными", — поделилась певица.

В последнем предложении она использовала каламбур, написав take up space, что в буквальном значении означает занимать пространство в космосе, а в переносном — влиять на мир.

"Вот почему эта возможность является такой невероятной — чтобы я могла показать всем самым молодым и самым уязвимым среди нас, что можно тянуться к звездам, в прямом и переносном смысле. Для меня большая честь быть среди этой разнообразной группы небесных сестер", — заявила Кэти Перри.

Напомним, 21-летняя актриса Милли Бобби Браун, известная по роли в сериале "Очень странные дела", поразила поклонников своим образом на премьере фильма "Электрический штат". Поклонников удивил "зрелый вид" молодой девушки.

27 февраля студия Universal Pictures опубликовала первый тизер пятого мультфильма из серии "Шрек". В ленте появится повзрослевшая дочь главных героев, ее сыграла американская актриса Зендея.