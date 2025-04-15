Зіпсували тріумф: медійні персони розкритикували політ у космос Кеті Перрі Перрі та Лорен Санчес

14 квітня Кеті Перрі, Лорен Санчес, Гейл Кінг, активістка за громадянські права Аманда Нгуєн, колишня ракетна вчена Аїша Боу і режисерка Керіанн Флінн здійснили 11-хвилинний політ у космос у рамках місії від Blue Origin. Рейс NS-31 став першим запуском із повністю жіночим екіпажем з моменту одиночного польоту в космос російської астронавтки Валентини Терешкової 1963 року. Однак як пересічні обивателі, так і медійні персони не поділяють захоплення новоспечених "астронавток".

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Як пише Daily Mail, Кеті Перрі та інші жінки зазнали хвилі критики в соцмережах.

Зокрема, модель і акторка Емілі Ратаковскі розкритикувала місію, назвавши її обурливою.

"Ця космічна місія сьогодні вранці? Це л**но кінця світу. Це просто пародія. Те, що ти дбаєш про Матір-Землю, і це про Матір-Землю, і ти вирушаєш на космічному кораблі, побудованому й оплаченому компанією, яка поодинці знищує планету? "Подивіться на стан світу і подумайте, скільки ресурсів пішло на те, щоб відправити цих жінок у космос. Для чого? Який там був маркетинг? А потім спробувати зробити це як... Мені огидно, буквально мені огидно", — міркує вона в TikTok.

Натомість акторка Олівія Манн ще перед запуском місії виступила з її засудженням. Вона здивувалася тому, у скільки обійдеться 11-хвилинний політ.

"Що вони роблять? Наприклад, навіщо? Розумієте, про що я? Я знаю, що це, можливо, не круто говорити, але у світі зараз так багато інших важливих речей. Що ви збираєтеся робити в космосі? Що ви там робите?" — сказала вона в ефірі програми Today With Jenna And Friends.

Вона порівняла запуск з атракціоном у Діснейленді, перш ніж запитати, чому учасники польоту повинні були "розповідати" про це всім, а не просто піднятися, добре провести час і повернутися.

"Я знаю, що це, ймовірно, неприємно, але, типу, політ у космос коштує таких грошей. Знаєте, є багато людей, які навіть не можуть дозволити собі яйця", — наголосила вона.

Ведуча Дженна Буш Хагер повідомила Олівії, що повністю жіночий екіпаж вирушить у космос "у гламурі", і жінкам зроблять зачіски, макіяж, навіть нарощують вії.

Це ще більше здивувало Манн.

"Вони сказали це вголос?" — перепитала вона.

Комедійна акторка Емі Шумер непросто висміяла місію, а навіть прикинулася, що приєднується до неї.

"Хлопці, в останню секунду вони додали мене в космос, і я вирушаю в космос", — сказала вона у відео в соціальних мережах, тримаючи в руках іграшку чорної пантери — знущаючись з Кеті, яка принесла маргаритку, щоб послати привіт своїй доньці Дейзі. Ім'я дівчинки перекладається, як назва цієї квітки.

"Я візьму цю штуку. Вона не має для мене жодного значення, але вона була в моїй сумці, і я була в метро, і мені прийшло повідомлення, і вони сказали: "Хочеш вирушити в космос?", тому я вирушаю в космос. Дякую всім, хто привів мене сюди, побачимося в космосі", — сміється вона.

В іншому відео Шумер лежала на ліжку в кабінеті лікаря і продовжувала міркувати про місію, невиразно бурмочучи, ніби вона перебуває під якимось наркозом.

"Отже, я вирушаю в космос. Я так схвильована. Лорен Санчес, Кеті Перрі та Аманда Нгуєн були моїми дороговказними зірками впродовж усієї цієї подорожі, у яку мене щойно покликали сьогодні вранці, щоб стати частиною космічної команди, і мені це подобається. Я завжди хотіла вирушити в космос... і також я просто хочу сказати, наскільки високо були люди, які вигадали назву для космосу, вони говорили: "Як нам його назвати? У ньому так багато всього... космосу, розумієте?" І вони сказали: "Ось і все! Назвіть його космосом". І типу... це було найкраще, що вони могли зробити? "Але гаразд, я поїду туди і не можу дочекатися".

Фото: Скриншот

Акторка і режисерка Олівія Вайлд не змогла пройти повз кадри з Кеті Перрі, яка цілує землю після приземлення. Вона поділилася мемом із цілуванням у сторіс Instagram, висловивши своє несхвалення.

Мем посилався на нещодавній сплеск авіакатастроф і містив дві фотографії Перрі, на одній з яких вона цілує землю, а на іншій б'є кулаком повітря, з підписом: "Вихід з комерційного рейсу в 2025 році".

"Вважаю, за мільярд доларів можна було купити кілька хороших мемів", — написала вона.

Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, що політ Кеті Перрі та Лорен Санчес у космос назвали підробкою і ритуалом Сатани.