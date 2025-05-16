Лорен Санчес влаштувала дівич-вечір у Парижі перед весіллям із Джеффом Безосом (фото)

55-річна екс-журналістка Лорен Санчес, яка збирається одружитися з одним із найбагатших людей планети Джефом Безосом, влаштувала дівич-вечір у Парижі, покликавши туди своїх знаменитих подруг.

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Відповідними чорно-білими фото вона поділилася на сторінці в Instagram.

Серед тих, хто засвітився на її вечірці, були Кім Кардаш'ян, Єва Лонгорія, Кеті Перрі, Кріс Дженнер, Октоубер Гонсалес, Ельза Коллінз, Наташа Пунавалла, Лідія Ківес, Чарісса Томпсон і Вероніка Смайлі Грейзер.

Фото: Instagram laurenwsanchez

Вони серед іншого насолоджувалися вечерею в історичному ресторані Lafayette's Paris у Парижі, який пропонує вишукані страви французької кухні в сучасній інтерпретації. Дівчатам подали смажену курку, салат "Цезар" і норвезького копченого лосося, а також основну страву, що містила грибну рігатоні та смажену курку.

Одна з гостей Лорен, Кім Кардаш'ян, перебуває в Парижі у зв'язку з розглядом справи про її пограбування 2016 року, де дає свідчення, і тому не відмовила собі в задоволенні відпочити з Санчес та її компанією.

"Провести час із дівчатами на дівич-вечорі Лорен було чудовим способом завершити тиждень після дачі свідчень. Вона рада, що все закінчилося, але вдячна, що її попросили дати свідчення в рамках суду", — розповіло журналістам джерело, близьке до зірки.

Фото: Instagram laurenwsanchez

"Вічність починається з дружби, в оточенні жінок, які підтримували мене, висвітлювали мій шлях у темні часи і формували моє серце на цьому шляху", — підписала знімки Лорен.

Октоубер Гонсалес, яка також була присутня на дівич-вечорі, — дружина колишнього бойфренда Санчес, від якого у неї є 24-річний син Нікко. Жінки дружать і часто проводять час разом зі своїми партнерами. Після розставання Лорен зберегла теплі стосунки з Тоні.

На вечерю в ресторан Санчес одягла біле пухнасте двобортне пальто із золотими ґудзиками. Кім Кардаш'ян була в топі, обтислих легінсах і шубі зі штучного хутра. Образ завершили чорні туфлі-човники.

Фото: Instagram laurenwsanchez

Фото: Instagram laurenwsanchez

Фото: Instagram laurenwsanchez

Кеті Перрі обрала шовкову сукню з корсетом пильно-рожевого кольору з високим розрізом ззаду і білі туфлі на шпильках.

Лорен Санчес і Джефф Безос збираються одружитися в червні. Церемонія одруження відбудеться на венеціанському острові в театрі просто неба. На їхньому весіллі виступлять Елтон Джон і Леді Гага, а запрошення вже отримали близько 200 осіб, зокрема кілька членів сім'ї Кардаш'ян/Дженнер, Перрі та її наречений Орландо Блум, Леонардо Ді Капріо, а також Іванка Трамп, Джаред Кушнер, а також модель Карлі Клосс і її чоловік Джошуа Кушнер.

Пара запросила на весілля і президента США Дональда Трампа, проте невідомо, чи буде він.

Майбутні молодята публічно оголосили про свої стосунки 2019 року. Пара заручилася в травні 2023 року після того, як Джефф освідчився на борту своєї супер'яхти вартістю $500 мільйонів.

Раніше Фокус писав, що медійні персони розкритикували політ у космос Кеті Перрі Перрі та Лорен Санчес.