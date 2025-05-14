Кім Кардаш'ян з'явилася на суд у Парижі в прикрасах на мільйони доларів (фото)

44-річна американська світська левиця і бізнесвумен Кім Кардаш'ян вирушила до Парижа, де розглядають справу про її пограбування в 2016 і судять банду "дідусів-грабіжників". На засіданні суду в Палаці правосуддя багатодітна мати з'явилася при повному параді і в діамантах.

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Про це пише People.

Зірка була в чорному піджаку і відповідній довгій спідниці з розрізом на спині, а також у кількох діамантових прикрасах. Найпомітнішим на Кардаш'ян було приголомшливе діамантове намисто за $1,5 мільйона доларів від Samer Halimeh New York. Воно виготовлене з 18-каратного білого золота, важить 57 грамів і прикрашене 80 діамантами, кульмінацією яких є центральний камінь грушоподібної форми вагою 10,13 карата. Намисто містить загалом 52,17 карата.

"Відомий тим, що одягає королівських осіб, глав держав та ікон червоної доріжки, Samer Halimeh New York всесвітньо відомий своїми неперевершеними діамантами, камінням, отриманим в етичний спосіб, і бездоганною майстерністю. Вибір Кім Кардаш'ян вдягнути цей бренд на такий публічний і відповідальний захід тільки підкреслює його місце на вершині дизайну розкішних ювелірних виробів", — ідеться в пресрелізі ювелірного бренду.

Кім доповнила кольє сережками-кафами Briony Raymond Sloan Pave Diamond Ear Cuff з 18-каратного золота вагою 1,75 карата за $8100. Зірка доповнила свій образ добіркою ювелірних прикрас від Repossi. Також на її пальці можна було побачити каблучку з великим діамантом.

Кім Кардаш'ян зі своєю матір'ю Кріс Дженнер Фото: Getty

На думку Лорі Тейлор, експерта з ювелірних виробів у Lorel Diamonds, вибір прикрас Кардаш'ян "здається дуже навмисним":

"Це не просто чергова поява на публіці, це перший раз, коли вона віч-на-віч зіткнулася з людьми, які зв'язали її, тримали під дулом пістолета і вкрали коштовності на мільйони. Вона знала, що камери будуть там, зображення будуть поширені по всьому світу, і в типовій манері Кім вона подбала про те, щоб контролювати те, як її бачать. Ювелірні вироби завжди були частиною її публічного образу, але це змінилося після пограбування. Рішення вдягнути так багато прикрас, коли вона стикається з обвинуваченим і згадує події тієї ночі, ймовірно, матиме для неї глибоке емоційне значення. Йдеться не про статус або показуху, а про закриття, контроль і демонстрацію того, що страх більше не визначає, як вона себе представляє".

У суді до Кардаш'ян приєдналася її 69-річна мати Кріс Дженнер. Вона була одягнена у візерунчастий чорно-білий піджак і сонцезахисні окуляри.

Кардаш'ян дає свідчення на суді над 10 людьми, яких судять за звинуваченнями, пов'язаними з крадіжкою зі зломом зірки Кардаш'ян у 2016 році. Половина підозрюваних вважаються ймовірними спільниками.

Французькі ЗМІ охрестили групу "дідусями-грабіжниками" через їхній похилий вік і попереднє кримінальне минуле.

Злочин стався майже дев'ять років тому, коли Кім у жовтні 2016-го була на Тижні моди в Парижі. П'ятеро озброєних чоловіків увірвалися в її номер у готелі No Address посеред ночі. Її зв'язали під дулом пістолета і замкнули у ванній.

Злодії вкрали коштовності на мільйони доларів. За словами потерпілої, грабіжники забрали два діамантових браслети Cartier, золоте і діамантове кольє Jacob, діамантові сережки Lorraine Schwartz, золотий годинник Rolex та інші предмети. Серед вкрадених речей також була каблучка за $4 мільйони доларів, подарована їй тодішнім чоловіком Каньє Вестом.

Кардаш'ян зізналася, що в момент пограбування думала, що її вб'ють.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян серйозно посилила свою охорону.