Кім Кардаш'ян серйозно налякана і посилила охорону: що сталося

Багатодітна мати, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян посилила свою і без того серйозну службу безпеки після того, як її колишній чоловік Каньє Вест вибухнув черговим потоком образ і претензій у бік її сім'ї.

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Про це повідомляє Daily Mail.

За останні тижні музикант опублікував у мережі низку лякаючих повідомлень, включно із заявами про те, що він вчинив інцест зі своїм кузеном, коли був дитиною, і пости, що вихваляють Адольфа Гітлера.

Ситуація погіршилася після того, як у середині цього тижня Вест розлютився у прямому ефірі, під час якого він стверджував, що йому заборонили бачитися з дітьми.

"До біса всіх цих ї**чих нігерів. Я піду за цими дітьми, брате. Я розмовляю з юристами — дійшло до того, що я не з'їду з глузду, чорт забирай, коли мені потрібно звикнути не бачитися зі своїми дітьми", — говорить він на відео, сховавши обличчя за чорною маскою.

Каньє Вест зірвався в прямому ефірі

Тепер Кім та її сім'ю охоронятимуть цілодобово сім днів на тиждень. Ба більше, знаменитість попросила родичів і друзів бути обережнішими, ділячись чим-небудь про її дітей у мережі, а також не публікувати інформацію про їхнє місцеперебування або завантажувати фото чи повідомлення, які могли б визначити, де вони можуть бути.

"Вона в повному жаху. Як і щоразу, коли справи у Каньє йдуть погано, якимось чином вони стають ще гіршими", — сказав інсайдер.

Хоча репер не висловлював прямих погроз своїй колишній дружині та їхнім дітям, на початку цього місяця він заявив в X, що його тримають подалі від їхнього дев'ятирічного сина Сейнта.

"Я не бачив Сейнта цього року", — написав він, незважаючи на те, що вони були сфотографовані разом у січні.

Вест заявив, що не бачив сина Сейнта цього року, що є неправдою Фото: Скриншот

У Веста також є доньки Норт (11 років) і Чикаго (6 років) і п'ятирічний син Псалм від Кардаш'ян.

З Кім артист одружився 2014 року, але 2022-го пара розлучилася, домовившись про спільну опіку над дітьми.

Однак це не стало кінцем їхніх конфліктів. Каньє неодноразово звинувачував колишню дружину в тому, що вона не дозволяє йому бачитися з дітьми, хоча ЗМІ регулярно публікують фото, де він спокійно проводить час із синами та доньками.

Джерела кажуть, що Кардаш'ян дедалі більше лякають публічні пости Веста.

"Дітям і так доводиться стикатися з багатьма речами, а тепер їхній батько публічно зізнається у всьому цьому. У якийсь момент це просто стає занадто. А для Кім це занадто. Зараз вона не почувається в безпеці", — зазначають інформатори.

За словами близьких до зірки людей, незважаючи на те, що вона "ніколи не заважає" своїм дітям проводити час із батьком, Вест стверджує протилежне в соціальних мережах.

"Він говорить про те, щоб вжити заходів, а вона не розуміє, що він має на увазі. Що взагалі означає "реалізувати свої права"? Він має право бачитися з ними, коли захоче", — підкреслюють інформатори.

Раніше Фокус писав, що Каньє Веста заблокували на Twitch за рекордні 7 хвилин.