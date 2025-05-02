Ким Кардашьян серьезно напугана и усилила охрану: что произошло

Многодетная мать, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян усилила свою и без того серьерзную службу безопасности после того, как ее бывший муж Канье Уэст разразился очередным потоком оскорблений и претензий в сторону ее семьи.

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Об этом сообщает Daily Mail.

За последние недели музыкант опубликовал в сети ряд пугающих сообщений, включая заявления о том, что он совершил инцест со своим кузеном, когда был ребенком, и посты, восхваляющие Адольфа Гитлера.

Ситуация ухудшилась после того, как в середине этой недели Уэст впал в ярость в прямом эфире, во время которого он утверждал, что ему запретили видеться с детьми.

"К черту всех этих е**чих ниггеров. Я пойду за этими детьми, братан. Я разговариваю с юристами – дошло до того, что я не сойду с ума, черт возьми, когда мне нужно привыкнуть не видеться со своими детьми", – говорит он на видео, спрятав лицо за черной маской.

Канье Уэст сорвался в прямом эфире

Теперь Ким и ее семью будут охранять круглосуточно семь дней в неделю. Более того, знаменитость попросила родственников и друзей быть осторожнее, делясь чем-либо о ее детях в сети, а также не публиковать информацию об их местонахождении или загружать фотографии или сообщения, которые могли бы определить, где они могут быть.

"Она в полном ужасе. Как и каждый раз, когда дела у Канье идут плохо, каким-то образом они становятся еще хуже", – сказал инсайдер.

Хотя рэпер не высказывал прямых угроз своей бывшей жене и их детям, в начале этого месяца он заявил в X, что его держат подальше от их девятилетнего сына Сэйнта.

"Я не видел Сейнта в этом году", – написал он, несмотря на то, что они были сфотографированы вместе в январе.

Уэст заявил, что не видел сына Сейнта в этом году, что является неправдой Фото: Скриншот

У Уэста также есть дочери Норт (11 лет) и Чикаго (6 лет) и пятилетний сын Псалм от Кардашьян.

На Ким артист женился в 2014 году, но в 2022-м пара развелась, договорившись о совместной опеке над детьми.

Однако это не стало концом их конфликтов. Канье не раз обвинял бывшую жену в том, что она не позволяет ему видеться с детьми, хотя СМИ регулярно публикуют фото, где он спокойно проводит время с сыновьями и дочерьми.

Источники говорят, что Кардашьян все больше пугают публичные посты Уэста.

"Детям и так приходится сталкиваться со многими вещами, а теперь их отец публично признается во всем этом. В какой-то момент это просто становится слишком. А для Ким это слишком. Сейчас она не чувствует себя в безопасности", – отмечают информаторы.

По словам близких к звезде людей, несмотря на то, что она "никогда не мешает" своим детям проводить время с отцом, Уэст утверждает обратное в социальных сетях.

"Он говорит о том, чтобы предпринять действия, а она не понимает, что он имеет в виду. Что вообще означает "реализовать свои права"? Он имеет право видеться с ними, когда захочет", – подчеркивают информаторы.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэста заблокировали на Twitch за рекордные 7 минут.