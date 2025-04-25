Назвался воином белой расы: Канье Уэста заблокировали на Twitch за рекордные 7 минут (видео)

Американский рэпер Канье Уэст запустил стрим на Twitch и был забанен за рекордные 7 минут, за которые он успел показать нацистский жест, назвать себя воином белой расы и сказал несколько расистских и антисемистских высказываний.

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Об этом сообщает Dexerto 25 апреля.

Только сегодня утром Уэст создал собственную учетную запись на платформе, принадлежащей Amazon, и зрители были шокированы, когда рэпера забанили на Twitch через несколько минут после его первого стрима.

Канье вышел в прямой эфир утром 25 апреля, и его трансляция длилась всего семь минут, пока Twitch не заблокировал ее.

Впрочем, он быстро набрал почти 3000 подписчиков и в среднем имел более половины этой аудитории в течение своего короткого стрима.

"Этот канал временно недоступен из-за нарушения Правил сообщества или Условий обслуживания Twitch", — говорится в сообщении.

Пока Канье Уэст не прокомментировал свой бан, поэтому точная причина блокировки до сих пор неизвестна.

Канье Уэст — антисемит года

Канье Уэст после своих скандальных заявлений стал главным антисемитом 2022 года.

В 2022 году рэпер утверждал, что именно евреи создали Гитлеру плохую репутацию, потому что "были расстроены тем, что тот изгнал их из страны".

"Самое смешное то, что я на самом деле не могу быть антисемитом, потому что черные люди также являются евреями. Вы, ребята, играли со мной и пытались подбить всех, кто выступает против ваших планов", — говорил тогда Уэст.

Бывший муж Ким Кардашьян добавил, что ему "нравился Гитлер", отрицал Холокост и настаивал на том, что любой, кто не согласен с ним либо пытается заставить его замолчать, либо пытается подвергнуть свободу слова цензуре. После этих твитов Илон Маск даже выгнал рэпера из своей соцсети Х.

Напомним, Канье Уэст, который выпустил футболку со свастикой, пришел на интервью к Ливингстону Джорджу Аллену, более известному как DJ Akademiks, в украшении со свастикой, а затем даже нарядился в костюм ку-клукс-клана.

Также Фокус писал о новой песне Канье Уэста, в которой рэпер рассказал, что у его жены Бьянки Цензори случилась паническая атака, поэтому она бросила мужа из-за его скандальных тирад, полных ненависти, в социальных сетях.