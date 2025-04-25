Назвався воїном білої раси: Каньє Веста заблокували на Twitch за рекордні 7 хвилин (відео)

Американський репер Каньє Вест запустив стрім на Twitch і був забанений за рекордні 7 хвилин, за які він встиг показати нацистський жест, назвати себе воїном білої раси та сказав кілька расистських та антисемістських висловлювань.

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Про це повідомляє Dexerto 25 квітня.

Лише сьогодні зранку Вест створив власний обліковий запис на платформі, що належить Amazon, і глядачі були шоковані, коли репера забанили на Twitch через кілька хвилин після його першого стріму.

Каньє вийшов у прямий ефір вранці 25 квітня, і його трансляція тривала лише сім хвилин, поки Twitch не заблокував її.

Втім, він швидко набрав майже 3000 підписників і в середньому мав понад половину цієї аудиторії протягом свого короткого стріму.

"Цей канал тимчасово недоступний через порушення Правил спільноти або Умов обслуговування Twitch", – йдеться в повідомленні.

Поки Каньє Вест не прокоментував свій бан, тому точна причина блокування досі невідома.

Каньє Вест — антисеміт року

Каньє Вест після своїх скандальних заяв став головним антисемітом 2022 року.

У 2022 році репер стверджував, що саме євреї створили Гітлеру погану репутацію, тому що "були засмучені тим, що той вигнав їх із країни".

"Найсмішніше те, що я насправді не можу бути антисемітом, тому що чорні люди також є євреями. Ви, хлопці, гралися зі мною і намагалися підбити всіх, хто виступає проти ваших планів", — говорив тоді Вест.

Колишній чоловік Кім Кардашʼян додав, що йому "подобався Гітлер", заперечував Голокост і наполягав на тому, що будь-хто, хто не згоден із ним або намагається змусити його замовкнути, або намагається піддати свободу слова цензурі. Після цих твітів Ілон Маск навіть вигнав репера зі своєї соцмережі Х.

Нагадаємо, Каньє Вест, який випустив футболку зі свастикою, прийшов на інтерв'ю до Лівінгстона Джорджа Аллена, більш відомого як DJ Akademiks, у прикрасі зі свастикою, а потім навіть вбрався в костюм ку-клукс-клану.

Також Фокус писав про нову пісню Каньє Веста, у якій репер розповів, що в його дружини Б'янки Цензорі сталася панічна атака, тому вона покинула чоловіка через його скандальні тиради, сповнені ненависті, в соціальних мережах.